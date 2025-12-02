Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 8:36 AM IST

    ശാ​സ്ത്ര, സാ​ങ്കേ​തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി യു​വാ​ക്ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കും -പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​

    ശാ​സ്ത്ര, സാ​ങ്കേ​തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി യു​വാ​ക്ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കും -പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​
    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​

    ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ

    Listen to this Article


    അ​ബൂ​ദ​ബി: ദേ​ശീ​യ​സ്വ​ത്വ​ത്തി​ലും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത പു​ല​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ശാ​സ്ത്ര, സാ​ങ്കേ​തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ യു​വാ​ക്ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി പൗ​ര​ന്മാ​രെ ശാ​ക്​​തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ ആ​ദ്യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത്​ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വ​വും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും അ​റ​ബി​ഭാ​ഷ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടാ​തെ എ​ല്ലാ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്​.

    യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം കൊ​ണ്ട്​ ശാ​ക്​​തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ധാ​ർ​മി​ക​മാ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും മു​ഖ്യ​സ്ഥാ​നം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും സാ​​ങ്കേ​തി​ക​പ​ര​വു​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി ന​മ്മു​ടെ യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​വ​രു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ധാ​ർ​മി​ക​ത​യും ദേ​ശീ​യ​സ്വ​ത്വ​വും ശ​ക്ത​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    സ്വ​ത്വ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന് വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​മോ ഭാ​വി​യോ ഇ​ല്ല. ന​മ്മു​ടെ വ്യ​ക്തി​ത്വം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​ക്തി​യു​ടെ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഉ​റ​വി​ട​മാ​ണ്.

    എ​ല്ലാ സ​ഹോ​ദ​രീ​സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ന​ന്മ​യു​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്നു.

