Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 11:05 AM IST

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ കാ​ട്ടൂ​പൂ​ച്ച​ക​ൾ

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ കാ​ട്ടൂ​പൂ​ച്ച​ക​ൾ
    അ​റേ​ബ്യ​ൻ കാ​ര​ക്ക​ൽ

    വാ​ദി വു​റ​യ്യ ദേ​ശീ​യോ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ലെ ഒ​രു നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​യി​ൽ, അ​റേ​ബ്യ​ൻ കാ​ര​ക്ക​ൽ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ കാ​ട്ടു​പൂ​ച്ച​യു​ടെ ചി​ത്രം പ​തി​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജൈ​വീ​ക ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ചി​ത്ര​വും ച​രി​ത്ര​വും മാ​റി​മ​റി​യു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി രാ​ത്രി​യി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന കാ​ര​ക്ക​ൽ വ​ള​രെ ര​ഹ​സ്യ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള​തും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മു​ള്ള​തു​മാ​ണ്. ഇ​വ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഒ​റ്റ​ക്കോ ജോ​ഡി​ക​ളാ​യോ ജീ​വി​ക്കു​ന്നു.

    പ​ക്ഷി​ക​ൾ, എ​ലി​ക​ൾ, മ​റ്റ് ചെ​റി​യ സ​സ്ത​നി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന ഒ​രു മാം​സ​ഭോ​ജി​യാ​ണ് കാ​ര​ക്ക​ൽ. ഇ​തി​ന് മൂ​ന്ന് മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ ചാ​ടി പ​ക്ഷി​ക​ളെ പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഇ​ര​യെ അ​ഞ്ച് മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ വ​രെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന്, ഇ​ര​യെ താ​ഴേ​ക്ക് ഓ​ടി​ക്കു​ക​യും തൊ​ണ്ട​യി​ലോ ക​ഴു​ത്തി​ന്റെ പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തോ ക​ടി​ച്ച് കൊ​ല്ലു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് രീ​തി.

    വാ​ദി വു​റ​യ്യ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ​ക​ൽ വി​ട​വാ​ങ്ങു​ക​യും രാ​ത്രി ക​ന​ത്ത് വ​രു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ട്ടു​പൂ​ച്ച ന​ട​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന് കാ​മ​റ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ര​ക​ളെ തേ​ടി​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ പാ​റ​ക​ളി​ൽ ക​സ​ർ​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും ചാ​ടി​മ​റി​യു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും പാ​റ​കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞും തെ​ളി​ഞ്ഞും ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. പ​രു​ക്ക​ൻ പാ​റ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ര​യെ തേ​ടി അ​ടി​വെ​ച്ച​ടി​വെ​ച്ച് നീ​ങ്ങു​ന്ന കാ​ര​ക്ക​ലി​ന്‍റെ ക​ണ്ണി​ലെ തീ​ക്ക് തി​ള​ക്കം കൂ​ടു​ത​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​രു​ത്തു​റ്റ ശ​രീ​ര​ഘ​ട​ന, നീ​ണ്ട കാ​ലു​ക​ൾ, ചെ​റി​യ മു​ഖം, നീ​ണ്ട മു​ഴ​യു​ള്ള ചെ​വി​ക​ൾ, താ​ര​ത​മ്യേ​ന ചെ​റി​യ വാ​ൽ, നീ​ണ്ട നാ​യ പ​ല്ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ആ​ദ്യ പ​ർ​വ​ത സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ വാ​ദി വു​റ​യ്യ നാ​ഷ​ണ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ലെ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​രി​സ്ഥി​തി ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രും സ്ഥാ​പി​ച്ച കാ​മ​റ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ട്ടു​പൂ​ച്ച ന​ട​ന്നു​വ​ന്ന​തും ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ​തും.പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഇ​തി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ബ​ൽ ഹ​ഫീ​ത് ദേ​ശീ​യോ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ൽ 2019ലെ ​ഒ​രു വ​സ​ന്ത​കാ​ല​ത്ത് കാ​മ​റ ട്രാ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഒ​രു ആ​ൺ കാ​ര​ക്ക​ലി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഈ ​ഇ​നം വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ഇ​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന​തും അ​പൂ​ർ​വ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​ലെ വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഭീ​ഷ​ണി. രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന, പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​വ​യു​ടെ എ​ണ്ണം 250 ൽ ​താ​ഴെ​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. വാ​ദി വു​റ​യ്യ ദേ​ശീ​യോ​ദ്യാ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​ങ്കി​ലും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ലി​ങ്ക്സി​നെ ക​ണ്ട​താ​യി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    രാ​വി​ലെ പാ​റ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ചി​ത്ര​വും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ഈ ​ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്താ​നാ​യ​തി​ൽ അ​തി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​ഹ-​ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യ ആ​ൻ​ഡ്രൂ ഗാ​ർ​ഡ്‌​ന​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​മാ​ണി​തെ​ന്നും യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ഈ ​ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​ന് പു​തി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദു​ബൈ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 145 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്കാ​യി സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന വാ​ദി വു​റ​യ്യ, ബ​യോ​സ്ഫി​യ​ർ റി​സ​ർ​വ് എ​ന്നും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ണ്ട്. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ മേ​ഖ​ല​യാ​ണി​ത്. കാ​ര​ക്ക​ലി​ന് ഒ​രു വ​യ​സ്സ് ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ലൈം​ഗി​ക പ​ക്വ​ത പ്രാ​പി​ക്കു​ക​യും വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​നും പ്ര​ജ​ന​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഗ​ർ​ഭ​കാ​ലം ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് മാ​സം വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും, ഇ​ത് ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ ആ​റ് വ​രെ പൂ​ച്ച​ക്കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്ര​സ​വി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ൻ​പ​ത് മു​ത​ൽ പ​ത്ത് മാ​സം വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ അ​മ്മ​മാ​രെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. കാ​ര​ക്ക​ലു​ക​ളു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി ആ​യു​സ്സ് ഏ​ക​ദേ​ശം 16 വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്.

