Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    19 Dec 2025 6:34 AM IST
    Updated On
    19 Dec 2025 6:34 AM IST

    പ​ല​യി​ട​ത്തും വ്യാ​പ​ക നാ​ശ​ം; വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ വ​ർ​ക്ക്​ ഫ്രം ​ഹോം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    പ​ല​യി​ട​ത്തും വ്യാ​പ​ക നാ​ശ​ം; വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ വ​ർ​ക്ക്​ ഫ്രം ​ഹോം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ദുബൈ ഇന്‍റർനെറ്റ്​ സിറ്റിയിൽ റോഡിൽ മഴവെള്ളം നിറഞ്ഞ നിലയിൽ

    ദു​ബൈ: മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന മ​ഴ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യോ​ടെ ശ​ക്​​തി​പ്രാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും നാ​ശ​ന​ഷ്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ദു​ബൈ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ വ​ർ​ക്ക്​ ഫ്രം ​ഹോം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സ്വ​കാ​ര്യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും വ​ർ​ക്ക്​ ഫ്രം ​ഹോം അ​നു​വ​ദി​ക്കാം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം. വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി മ​ഴ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി, ഷാ​ർ​ജ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, അ​ജ്​​മാ​ൻ, ഫു​ജൈ​റ, ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​ൻ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ​ങ്ങും ചെ​റി​യ തോ​തി​ല്‍ ചാ​റ്റ​ല്‍ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ച മൂ​ന്ന് മ​ണി​യോ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ന്‍റെയും മി​ന്ന​ലി​ന്‍റെ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ഉ​ഗ്ര​രൂ​പം പ്രാ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. താ​ഴ്ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലാ​യി. മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ക​ട​പു​ഴ​കുി. പ​ല താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​റ്റും മ​ഴ​യും നാ​ശം വി​ത​ച്ചു. വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​രെ​യും പു​റം ജോ​ലി​ക്കാ​രെ​യും മ​ഴ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി.

    ഓ​ള്‍ഡ് റാ​സ്, അ​ല്‍ ന​ഖീ​ല്‍, അ​ല്‍ മാ​മൂ​റ, അ​ല്‍ മ്യാ​രീ​ദ്, ജൂ​ലാ​ന്‍, അ​ല്‍ മ്യാ​രീ​ദ്, ശാം, ​അ​ല്‍ജീ​ര്‍, അ​ല്‍ ജ​സീ​റ അ​ല്‍ ഹം​റ, അ​ല്‍ ഗൈ​ല്‍, ഹം​റാ​നി​യ, ദി​ഗ്ദാ​ഗ, വാ​ദി ഷൗ​ക്ക, ഹ​ജ്ജാ​ര്‍ മ​ല​നി​ര​ക​ള്‍, ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ ലഭിച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​ഴ തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ റി​േ​പ്പാ​ർ​ട്ട്. പൊ​ലീ​സ്, ആം​ബു​ല​ന്‍സ്, സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ഴു​സ​മ​യ​വും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ന് നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്.

    X