Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമാ​പ്പു​ ത​രാ​ൻ ഞാ​ൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 6:23 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 6:23 AM IST

    മാ​പ്പു​ ത​രാ​ൻ ഞാ​ൻ ആ​രാ...?തീ​ര​മ​ണ​ഞ്ഞു, ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ പ​ത്തേ​മാ​രി

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്രീ​നി​വാ​സ​​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ൾ അ​യ​വി​റ​ക്കി നി​ർ​മാ​താ​വ്​ അ​ഡ്വ. ഹാ​ഷി​ക്ക്​ തൈ​ക്ക​ണ്ടി
    മാ​പ്പു​ ത​രാ​ൻ ഞാ​ൻ ആ​രാ...?തീ​ര​മ​ണ​ഞ്ഞു, ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ പ​ത്തേ​മാ​രി
    cancel
    camera_alt

    പ​ത്തേ​മാ​രി​യു​ടെ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ ശ്രീ​നി​വാ​സ​നൊ​പ്പം അ​ഡ്വ. ഹാ​ഷി​ക്ക്​ തൈ​ക്ക​ണ്ടി

    ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ​ത്തേ​മാ​രി സി​നി​മ​യു​ടെ ഷൂ​ട്ടി​ങ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം. നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കാ​നു​ള്ള ചു​മ​ത​ല​കൂ​ടി ത​നി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. ദു​ബൈ​യി​ലും ഫു​ജൈ​റ​യി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന്​ പ​ത്തേ​മാ​രി​യു​ടെ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം. ദു​ബൈ​യി​ലെ ഷൂ​ട്ടി​ങ്ങി​നു​​ശേ​ഷം ര​ണ്ട്​ മ​ണി​യോ​ടെ ഫു​ജൈ​റ​യി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കാ​നാ​യി​രു​ന്നു​ തീ​രു​മാ​നം. ഇ​തി​നി​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ പോ​യി​ വ​രാ​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങി. ന​ല്ല ക്ഷീ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​തി​നാ​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശേ​ഷം അ​ൽ​പം മ​യ​ങ്ങി​പ്പോ​യി. ഉ​റ​ക്ക​മു​ണ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ സ​മ​യം ഏ​താ​ണ്ട്​ മൂ​ന്നു​ മ​ണി​ക്കൂ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു​! ഉ​ട​ൻ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ കാ​ണാ​നാ​യ​ത്​ ഏ​റെ ക്ഷു​ഭി​ത​നാ​യ ശ്രീ​നി​വാ​സ​നെ​യാ​ണ്.

    റൂം ​വെ​ക്കേ​റ്റ്​ ചെ​യ്യേ​ണ്ട സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഹോ​ട്ട​ലു​കാ​ർ വൈ​ദ്യു​തി​യും ഫോ​ണും വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ച​തി​നാ​ൽ പാ​വ​ത്തി​ന്​ മൂ​ന്ന്​ മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ആ ​ഇ​രു​ട്ടു മു​റി​യി​ൽ ത​നി​ച്ചി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. എ​​ന്നെ ക​ണ്ട ഉ​ട​നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ടു. ക​ഴി​യാ​ത്ത കാ​ര്യം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ എ​ന്ന്​ ചോ​ദി​ച്ച്​ കു​റെ ശ​കാ​രി​ച്ചു. ഇ​നി ഞാ​ൻ ത​ന്‍റെ കൂ​ടെ വ​രി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ട്ടാ​യം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള അ​ല​ച്ചി​ലി​ന്‍റെ ക്ഷീ​ണം മൂ​ലം ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ​താ​ണെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ആ​ദ്യ​മൊ​ന്നും ചെ​വി​ക്കൊ​ണ്ടി​ല്ല. റൂ​മി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം തി​ര​ക്കി​ട്ട്​ ലോ​ബി​യി​ൽ ചെ​ന്നി​രു​ന്നു.

    അ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ ഒ​രു​വി​ധം സ​മാ​ധാ​നി​പ്പി​ച്ച്​ കാ​റി​ൽ ക​യ​റ്റി. പി​ന്നീ​ട്​ ഏ​താ​ണ്ട്​ 20 മി​നി​റ്റ്​ നേ​രം ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മൗ​നം ത​ളം​കെ​ട്ടി​നി​ന്നു. ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ഇ​നി​യും ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ കൂ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ ഇ​ങ്ങ​നെ ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​ന്നാ​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ശ്രീ​യേ​ട്ടാ ​എ​ന്ന്​ ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ട്​ ഞാ​ൻ ആ ​മൗ​നം മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി. ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്​ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. മാ​പ്പു ത​ര​ണം എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ മാ​പ്പു ത​രാ​ൻ ഞാ​നാ​രാ​ണെ​ന്ന്​ ചോ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ ഒ​റ്റ ചി​രി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ശ്വാ​സം നേ​രെ വീ​ണ​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ ഒ​രു​പാ​ട്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​തി​നി​ടെ മ​ക​ൻ ധ്യാ​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്‍റെ ആ​ദ്യ സി​നി​മ​യാ​യ ‘തി​ര’ ന​ല്ല സി​നി​മ​യാ​ണ​ല്ലോ, ക​ണ്ടി​ല്ലേ എ​ന്നു​ പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ താ​ൻ ക​ണ്ടോ, ഞാ​ൻ ക​ണ്ടി​ല്ല എ​ന്ന സ്വ​തഃ​സി​ദ്ധ​മാ​യ ശൈ​ലി​യി​ലു​ള്ള മ​റു​പ​ടി കേ​ട്ട്​ അ​ത്​​ഭു​ത​വും ഒ​പ്പം ചി​രി​യു​മാ​ണ്​ വ​ന്ന​ത്. അ​തെ​ന്താ കാ​ണാ​ത്ത​ത്​ എ​ന്നു​ ചോ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​റു​പ​ടി കി​ട്ടി​യി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട്​ ഒ​രു അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ധ്യാ​ൻ ത​ന്‍റെ കോ​ള​ജ്​ ജീ​വി​ത​വും അ​ച്ഛ​നോ​ട്​ കാ​ണി​ച്ച കു​സൃ​തി​ക​ളും മ​റ്റും പ​റ​യു​ന്ന​ത്​ കേ​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ്​​ അ​ന്ന്​ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച വി​ഷ​മ​വും മ​റ്റും മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ പ​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത്​ ഇ​ട​പ​ഴ​കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ല്ല മ​ന​സ്സി​നു​ട​മ​യാ​ണ​ദ്ദേ​ഹം. ത​ന്‍റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു​പ​റ​യാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രാ​ളെ​യും ഭ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ന്ന​ത്തെ യാ​ത്ര​യി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി ഇ​ന്നും വെ​ള്ളി​ത്തി​ര​യി​ലെ​ന്ന പോ​ലെ മ​ന​സ്സി​ൽ മാ​യാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Who am I to forgive...? The shore is empty, the memories are fleeting.
    Similar News
    Next Story
    X