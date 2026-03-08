Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘വിസ്‌പേഴ്സ് ഓഫ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 March 2026 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 7:55 AM IST

    ‘വിസ്‌പേഴ്സ് ഓഫ് വണ്ടർലസ്റ്റി’ന് ലോക റെക്കോഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘വിസ്‌പേഴ്സ് ഓഫ് വണ്ടർലസ്റ്റി’ന് ലോക റെക്കോഡ്
    cancel

    ദുബൈ: എം.ഒ. രഘുനാഥിന്‍റെ ‘വിസ്‌പേഴ്സ് ഓഫ് വണ്ടർലസ്റ്റി’ന് ലോക റെക്കോഡ്. ആറു വൻകരകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത്​ 60 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ എഴുതിയ 66 ചെറുകഥകൾ ഉൾപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ‘വിസ്പേഴ്സ് ഓഫ് വണ്ടർലസ്റ്റ്’. ലാർജസ്റ്റ്​ മൾട്ടിനാഷനൽ സ്റ്റുഡൻഡ്​ കൊളോബറേഷൻ ഫോർ എ സിംഗിൾ ആന്തോളജി’ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ്​ ഇതിന്​ ലോക റെക്കോഡ് ലഭിച്ചത്.

    ഇക്കഴിഞ്ഞ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിലാണ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - 'Whispers of Wanderlust' sets world record
    Similar News
    Next Story
    X