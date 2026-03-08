Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 8 March 2026 7:55 AM IST
Updated Ondate_range 8 March 2026 7:55 AM IST
‘വിസ്പേഴ്സ് ഓഫ് വണ്ടർലസ്റ്റി’ന് ലോക റെക്കോഡ്text_fields
News Summary - 'Whispers of Wanderlust' sets world record
ദുബൈ: എം.ഒ. രഘുനാഥിന്റെ ‘വിസ്പേഴ്സ് ഓഫ് വണ്ടർലസ്റ്റി’ന് ലോക റെക്കോഡ്. ആറു വൻകരകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് 60 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ എഴുതിയ 66 ചെറുകഥകൾ ഉൾപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ‘വിസ്പേഴ്സ് ഓഫ് വണ്ടർലസ്റ്റ്’. ലാർജസ്റ്റ് മൾട്ടിനാഷനൽ സ്റ്റുഡൻഡ് കൊളോബറേഷൻ ഫോർ എ സിംഗിൾ ആന്തോളജി’ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഇതിന് ലോക റെക്കോഡ് ലഭിച്ചത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിലാണ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
