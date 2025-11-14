Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 7:20 AM IST

    വി​സ്പേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് വാ​ണ്ട​ർ​ല​സ്റ്റ്

    വി​സ്പേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് വാ​ണ്ട​ർ​ല​സ്റ്റ്
    വി​സ്പേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് വാ​ണ്ട​ർ​ല​സ്റ്റ് യു.​എ.​ഇ മു​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബെ​ൽ​ഹൈ​ഫ് അ​ൽ നു​ഐ​മി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ര്‍ജ: ആ​റ്​ വ​ൻ​ക​ര​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 60 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 66 സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ഴു​തി​യ ചെ​റു​ക​ഥ​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ‘വി​സ്പേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് വാ​ണ്ട​ർ​ല​സ്റ്റ്’ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു.

    യു.​എ.​ഇ മു​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബെ​ൽ​ഹൈ​ഫ് അ​ൽ നു​ഐ​മി​യാ​ണ് പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ഹ്മൂ​ദ് ഷം​ഷൂ​ൺ, എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ലൈ​ബ്ര​റി ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ മ​സ്രൂ​യി, ര​ച​യി​താ​വ് കൈ​രി​ൻ എം. ​യെ​ങ്കോ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി കെ.​പി സു​ധീ​ര എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    എം.​ഒ. ര​ഘു​നാ​ഥ് ക്യൂ​റേ​റ്റ് ചെ​യ്ത വി​സ്പേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് വാ​ണ്ട​ർ​ല​സ്റ്റ് ആ​റ് ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 60 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ഴു​തി​യ 66 ചെ​റു​ക​ഥ​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഒ​രു ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​ണ്. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ റോ​യ​ൽ​റ്റി യു​നെ​സ്കോ​യ്ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന വേ​ദി​യി​ൽ ര​ച​യി​താ​വ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

