Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവെൽഫെയർ സ്‌കീം കണ്ണൂർ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 7:06 AM IST

    വെൽഫെയർ സ്‌കീം കണ്ണൂർ ജില്ല കാമ്പയിന് തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    വെൽഫെയർ സ്‌കീം കണ്ണൂർ ജില്ല കാമ്പയിന് തുടക്കം
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സു​ര​ക്ഷാ സ്‌​കീ​മി​ന്റെ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ലാ ത​ല പ്ര​ചാ​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം റ​ഫീ​ഖ് ക​ല്ലി​ക്ക​ണ്ടി​ക്ക് ബ്രോ​ഷ​ർ ന​ൽ​കി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ. ​മൊ​യ്തു ച​പ്പാ​ര​പ്പ​ട​വ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്‌​കീം കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്‌​കീം വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഒ. ​മൊ​യ്തു ജി​ല്ല ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഫീ​ഖ് ക​ല്ലി​ക്ക​ണ്ടി​ക്ക് ബ്രോ​ഷ​ർ കൈ​മാ​റി പ്ര​ചാ​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​രം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും, പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യും മ​റ്റു ചി​കി​ത്സാ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ സ്‌​കീം. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി​ല്ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി യോ​ഗം അ​ടു​ത്ത ആ​റു മാ​സ​ത്തെ ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ്മാ​ര​ക ദേ​ശീ​യ അ​വാ​ർ​ഡി​ന്റെ നാ​ലാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ​യി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ചേ​ലേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഒ. ​മൊ​യ്‌​തു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    എ.​സി. ഇ​സ്മ​യി​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഇ​രി​ട്ടി, എം.​വി നി​സാ​ർ, മ​ജീ​ദ് പാ​ത്തി​പ്പാ​ലം, സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​രു​ന്ന​ൻ, ഷാ​ന​വാ​സ് കി​ടാ​ര​ൻ, അ​യാ​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ, ഫാ​റൂ​ഖ് ക​ല്യാ​ശ്ശേ​രി, സു​നീ​ത് ചാ​ലാ​ട്, താ​ഹി​റ​ലി ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, റാ​ഫി സ​ഫാ​രി, നൗ​ഷാ​ദ് പേ​രാ​വൂ​ർ, ന​ദീ​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, ഹ​ർ​ഷാ​ദ് മാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹ്ദാ​ദ് മൂ​ഴി​ക്ക​ര വ​ര​വ്-​ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കു​ക​ളും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി ഉ​ളി​യി​ൽ സം​ഘ​ട​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പി.​വി. ഇ​സ്മ​യി​ൽ, മു​നീ​ർ ഐ​ക്കോ​ടി​ച്ചി, റ​ഫീ​ഖ് കോ​റോ​ത്ത്, ഷം​സീ​ർ അ​ല​വി​ൽ, ജാ​ഫ​ർ മാ​ടാ​യി, ത​ൻ​വീ​ർ എ​ട​ക്കാ​ട്, ബ​ഷീ​ർ കാ​വും​പ​ടി, സ​ലാം എ​ലാ​ങ്കോ​ട്, ബ​ഷീ​ർ കാ​ട്ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:welfarecampaign beginskannur
    News Summary - Welfare Scheme Kannur District Campaign begins
    Similar News
    Next Story
    X