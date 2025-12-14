Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകേ​ര​ളം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 7:16 AM IST

    കേ​ര​ളം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് സ്വാ​ഗ​ത​മോ​തു​ന്നു -കെ.​എം.​സി.​സി

    കേ​ര​ളം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് സ്വാ​ഗ​ത​മോ​തു​ന്നു -കെ.​എം.​സി.​സി
    ദു​ബൈ: വ​രും വ​ര്‍ഷം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഐ​ക്യ​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി സ്വാ​ഗ​ത​മോ​തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കേ​ര​ള​മെ​ന്ന്​ വേ​ൾ​ഡ്​ കെ.​എം.​സി.​സി. ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം ന​ല്‍കി​യ​ത് അ​ബ​ദ്ധ​മാ​യെ​ന്ന് കേ​ര​ള ജ​ന​ത തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ് ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല്‍നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത വ​ന്‍ നേ​ട്ട​മാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം എ​ന്നു​മാ​ത്രം പ​റ​യു​ന്ന​തി​ല്‍ കാ​ര്യ​മി​ല്ല. പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍, സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​പ​രി​യാ​യി ഒ​രു പെ​ണ്ണു​കേ​സി​ലേ​ക്ക് മാ​ത്രം പ്ര​ചാ​ര​ണം ഊ​ന്നി. കാ​ര​ണം ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​യാ​നി​ല്ലാ​ത്ത​തു​ത​ന്നെ. പ്ര​ള​യ-​കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത കി​റ്റു​ക​ള്‍ക്ക​ല്ല, അ​ന്ന​ത്തെ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ ആ ​ക​രു​ത​ലി​നാ​യി​രു​ന്നു ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല​യി​ട്ട​ത്. മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ പോ​ലെ ക്ഷേ​മ​പെ​ന്‍ഷ​നും സൗ​ജ​ന്യ​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട് വി​ല​യ്ക്ക് വാ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​ത​ല്ല മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ബു​ദ്ധ​ത.

    കി​റ്റും പെ​ന്‍ഷ​നും വാ​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ വോ​ട്ട് ത​ന്നി​ല്ലെ​ന്നൊ​രു വി​ല​യി​രു​ത്തി​ലി​ലാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​മെ​ങ്കി​ല്‍ അ​വ​ര്‍ക്കി​നി​യൊ​രു തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് ഇ​ല്ല. ത​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ക​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ര്‍ഡു​ക​ളും വെ​ട്ടി​മു​റി​ച്ചി​ട്ടും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധം വി​ജ​യം ക​ണ്ടു​വെ​ന്ന​തും പ്ര​സ്താ​വ്യ​മാ​ണ്.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്ത്​ -ഇ​ൻ​കാ​സ്​

    ദു​ബൈ: പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ദു​ർ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ വി​ധി​യെ​ഴു​തി​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ബു​ദ്ധ​ജ​ന​ത​യെ ഇ​ൻ​കാ​സ് അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ജാ​ബി​ർ. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വി​ക​സ​ന മു​ര​ടി​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും സ​മ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ കൂ​ത്ത​ര​ങ്ങാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്ത സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള വി​ധി​യെ​ഴു​ത്താ​ണി​ത്. സോ​ഷ്യ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ന്‍റെ പേ​ര് പ​റ​ഞ്ഞ് വ​ർ​ഗീ​യ സാ​മു​ദാ​യി​ക​ശ​ക്തി​ക​ളെ കൂ​ടെ നി​ർ​ത്തി യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്നു​ള്ള വ്യാ​മോ​ഹ​മാ​ണ് പ്ര​ബു​ദ്ധ കേ​ര​ള​ജ​ന​ത തൂ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ​ത്. കേ​ര​ള ജ​ന​ത ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​ലും വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് വീ​ണ്ടും തെ​ളി​യി​ച്ചു.

    പി.​എം.​സി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​മെ​ന്ന വ്യാ​മോ​ഹ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഹി​ന്ദു വോ​ട്ടു​ക​ളും ബി.​ജെ.​പി വോ​ട്ടും ക​ണ്ണു​വെ​ച്ച പി​ണ​റാ​യി​ക്ക് സ്വ​ന്തം കാ​ലി​ന​ടി​യി​ലെ മ​ണ്ണ് ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത് ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യം -ഇ​ൻ​കാ​സ് ദു​ബൈ

    ദു​ബൈ: ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യം കേ​ക്ക്​ മു​റി​ച്ച്​ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച്​ ദു​ബൈ ഇ​ൻ​കാ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ. ഇ​ത് ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ഒ​മ്പ​ത​ര വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച യാ​ത​ന​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും യു.​എ.​ഇ ഇ​ൻ​കാ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​നി​ൽ അ​സീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ൻ​കാ​സി​ന്‍റെ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ദു​ബൈ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ വി​ജ​യി​ച്ച​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ നേ​താ​വ് അ​ഡ്വ. ആ​ഷി​ഖ് തൈ​ക്ക​ണ്ടി, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ബി.​എ. നാ​സ​ർ, സി.​എ. ബി​ജു, വ​ർ​ക്കി ബി. ​പ​വി​ത്ര​ൻ, ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ല്ലി​പ്ര, ബാ​ബു​രാ​ജ്, പ്ര​ജീ​ഷ് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, ജി​ൻ​സി മാ​ത്യൂ, അ​ൻ​ഷാ​ദ്, ടി​പ്പു അ​ശ്റ​ഫ്, രാ​ജ​റാം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

