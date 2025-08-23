Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 9:38 AM IST

    യു​വ​ ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ക​ലോ​ത്സ​വം; സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി യു.​എ.​ഇ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ മേ​ഖ​ലാ​ത​ല സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി യു.​എ.​ഇ സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ള്‍ ക​ലോ​ത്സ​വ മാ​തൃ​ക​യി​ല്‍ ന​വം​ബ​റി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സീ​സ​ണ്‍ ര​ണ്ട് ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ മേ​ഖ​ല​ത​ല സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. പ്ര​ദോ​ഷ് കി​ന്ന​രേ​ഷ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ വി​ല്‍സ​ന്‍ തോ​മ​സ്, സു​ഭാ​ഷ് ദാ​സ്, അ​ജി ക​ണ്ണൂ​ര്‍, സ​ര്‍ഗ റോ​യ്, റോ​യ് നെ​ല്ലി​ക്കോ​ട്, നൗ​ഷാ​ദ് അ​റ​യ്ക്ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ജി​ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും നി​സാ​ര്‍ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍: അ​സീ​സ് അ​ന്താ​റ​ത്ത​റ, പ്ര​ദോ​ഷ് കി​ന്ന​രേ​ഷ​ന്‍ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍), സ​ലിം ച​ന്ദ​ന​ത്ത് (ചെ​യ​ര്‍.), നൗ​ഷാ​ദ് അ​റ​യ്ക്ക​ല്‍ (ക​ണ്‍.).

    X