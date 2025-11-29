Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 6:44 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 6:44 AM IST

    ജബല്‍ ജെയ്സിലേക്ക് വാരാന്ത്യ ബസ് സര്‍വിസ്

    വെ​ള്ളി, ശ​നി, ഞാ​യ​ര്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​വി​സ്​
    ജബല്‍ ജെയ്സിലേക്ക് വാരാന്ത്യ ബസ് സര്‍വിസ്
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ ഇ​ഷ്ട​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സി​ലേ​ക്ക് വാ​രാ​ന്ത്യ ബ​സ് സ​ര്‍വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച് റാ​ക് ട്രാ​ന്‍സ്പോ​ര്‍ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി (റാ​ക്ട). വെ​ള്ളി, ശ​നി, ഞാ​യ​ര്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ രാ​വി​ലെ ആ​റു മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു വ​രെ ഓ​രോ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലു​മാ​ണ് ബ​സ് സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ ട്രി​പ് അ​ല്‍ ജ​സീ​റ അ​ല്‍ ഹം​റ​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ ആ​രം​ഭി​ക്കും. അ​വ​സാ​ന ട്രി​പ് രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടും.

    വി​ദേ​ശ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ള്‍ എ​ത്തു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ബ​സ് സ​ര്‍വി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സോ​ഫി​റ്റെ​ല്‍ അ​ല്‍ ഹം​റ ബീ​ച്ച് റി​സോ​ര്‍ട്ട്, വാ​ള്‍ഡ്റോ​ഫ് അ​സ്റ്റോ​റി​യ, റി​ക്സോ​സ് ബാ​ബ് അ​ല്‍ ബ​ഹ​ര്‍, മൂ​വി​ന്‍പി​ക്ക് റി​സോ​ര്‍ട്ട് മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റ്, പു​ള്‍മാ​ന്‍ റി​സോ​ര്‍ട്ട് മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റ്, റോ​വ് അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍, ഹാം​പ്ട​ണ്‍ ബൈ ​ഹി​ല്‍ട്ട​ണ്‍ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് റാ​ക്ട​യു​ടെ യെ​ല്ലോ ബ​സ് റൂ​ട്ട്. അ​ഡ്നോ​ക് ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സ്, ബെ​യ​ര്‍ ഗ്രി​ല്‍സ് എ​ക്സ്പ്ളോ​റേ​ഴ്സ് ക്യാ​മ്പ്, സെ​യ്ജ മൗ​ണ്ട​ന്‍ ലോ​ഡ്ജ്, ജെ​യ്സ് വ്യൂ​വി​ങ് ഡെ​ക്ക് പാ​ര്‍ക്ക്, 184 ബൈ ​പ്യൂ​റോ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​സി​ന്​ സ്​​റ്റോ​പ്പു​ക​ളു​ണ്ടാ​കും.

    റാ​ക്ട​യു​ടെ ട്രാ​ന്‍സ്പോ​ര്‍ട്ട് മാ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ലാ​ന്‍ 2030ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ‘യെ​ല്ലോ റൂ​ട്ട്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​തി​യ വാ​രാ​ന്ത്യ പൊ​തു ബ​സ് സ​ര്‍വി​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം ഗ​താ​ഗ​ത ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ള്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ചെ​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത ബ​ദ​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം.

    2026 ഏ​പ്രി​ല്‍ അ​വ​സാ​നം വ​രെ പു​തി​യ യെ​ല്ലോ റൂ​ട്ട് ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സ് ബ​സ് സ​ര്‍വി​സ് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​തോ​ടെ ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഡി​സം​ബ​ർ തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സ്​ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല ര​ണ്ട്​ ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്​ വ​രെ എ​ത്താ​റു​ണ്ട്.

    TAGS:bus serviceweekendgulfUAEjebel jais
