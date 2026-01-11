Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകാ​ലാ​വ​സ്ഥ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 7:17 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 7:21 AM IST

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തെ​ളി​ഞ്ഞ​താ​യി​രി​ക്കും; മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തെ​ളി​ഞ്ഞ​താ​യി​രി​ക്കും; മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തെ​ളി​ഞ്ഞ​തും മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ ചി​ല കി​ഴ​ക്ക​ൻ, വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ക​ൽ ചെ​റി​യ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ചി​ല ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ, തീ​ര​ദേ​ശ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി​യി​ലും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യും ഈ​ർ​പ്പ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് ഉ​യ​രു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തു​കാ​ര​ണ​മാ​യി മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​മു​ണ്ട്. കാ​റ്റ് തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക് ദി​ശ​യി​ൽ നി​ന്ന് വ​ട​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 35 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വീ​ശു​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ത്തെ മ​ഴ​ക്ക്​ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഫു​ജൈ​റ​യി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ, ഫു​ജൈ​റ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ക​ന​ത്ത മ​ഴ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം നി​റ​യു​ക​യും വാ​ദി​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴു​ക്ക്​ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​വ​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ശ​രാ​ശ​രി 15 ഡി​ഗ്രി​ക്കും 26 ഡി​ഗ്രി​ക്കും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​പ​നി​ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RainWeatherUAE
    News Summary - Weather will be clear; chance of rain
    Similar News
    Next Story
    X