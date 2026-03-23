    date_range 23 March 2026 9:58 PM IST
    date_range 23 March 2026 9:58 PM IST

    ‘ഹുർമുസി’നെ​ ആയുധമാക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ഭീകരവാദം -യു.എ.ഇ മന്ത്രി​

    ഡോ. സുൽത്താൻ അഹമ്മദ്​ അൽ ജാബിർ

    അബൂദബി: ഹുർമുസ്​ കടലിടുക്കിനെ ആയുധമാക്കുന്നത് ആഗോള സാമ്പത്തിക ഭീകരവാദമാണെന്ന് യു.എ.ഇ വ്യവസായ, അഡ്വാൻസ്​ഡ്​ ടെക്​നോളജി വകുപ്പ്​ മന്ത്രി ഡോ. സുൽത്താൻ അഹമ്മദ്​ അൽ ജാബിർ. യു.എസിലെ ടെക്സാസിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ​ മേഖലയിലെ ആഗോള സമ്മേളനമായ ‘സെറവീക്കി’ൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഹുർമുസ്​ കടലിടുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്​ ലോകത്ത്​ എണ്ണ, വാതകം, വളം എന്നിവയുടെ വിതരണത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നും, അതിന്റെ ആഘാതം ഫാക്ടറികൾ മുതൽ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ചയിൽ എണ്ണവില 50 ശതമാനം ഉയർന്നതും ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ഊർജസുരക്ഷ വളരെ പ്രധാനമാണെന്നും ഹുർമുസ്​ തുറന്ന നിലയിൽ നിലനിർത്തുക മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായ പരിഹാരമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോക ഊർജ വ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥിരതക്കായി സഹകരണം അനിവാര്യമാണെന്നും, നവംബർ മാസം അബൂദബിയിൽ നടക്കുന്ന ‘അഡിപെക്​’2026ലേക്ക് പങ്കാളികളെ ക്ഷണിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.


    TAGS:Gulf NewsUS Iran WarIsrael Iran War
    News Summary - Weaponizing 'Hurmuz' is economic terrorism - UAE minister
