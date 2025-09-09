Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസമ്പത്ത് ദൈവത്തിന്‍റെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 8:33 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 8:33 AM IST

    സമ്പത്ത് ദൈവത്തിന്‍റെ ദാനം -ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ തേയോഫിലോസ്

    text_fields
    bookmark_border
    സമ്പത്ത് ദൈവത്തിന്‍റെ ദാനം -ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ തേയോഫിലോസ്
    cancel
    camera_alt

    ‘സ്രോ​ത​സ്സി​ന്‍റെ’ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ

    അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ൻ ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ തേ​യോ​ഫി​ലോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത

    നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ക​ണ്ണീ​രൊ​പ്പാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​തം അ​ർ​ഥ​ശൂ​ന്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ൻ ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ തേ​യോ​ഫി​ലോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത. സ​മ്പ​ത്ത് ദൈ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ദാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന ചി​ന്ത​യു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘സ്രോ​ത​സ്സി​ന്‍റെ’ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്രോ​ത​സ്സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഡേ​വി​ഡ് വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ലോ​ഗോ മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ പ​ര​മാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് ത്രി​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ് മു​ഖ്യ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    സ്രോ​ത​സ്സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ മാ​ത്യു, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫീ​ലി​പ്പോ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, സ​ഭ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ജോ​ൺ മ​ത്താ​യി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ്ര​ദീ​പ് ന​ന്മാ​റ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ, ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ റെ​ജി പി.​കെ, വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ്, സാ​മു​വ​ൽ മാ​ത്തു​ണ്ണി, പി.​എം ജോ​സ്, മോ​ഹ​ൻ ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 25 ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ്രോ​ത​സ്സ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:wealthgiftgod
    News Summary - Wealth is a gift from God - Dr. Geevarghese Mar Theophilos
    Similar News
    Next Story
    X