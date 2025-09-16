Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 10:54 AM IST

    പ്രവാചകന്‍റെ ദർശനം പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വരണം -ഖലീൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ

    പ്രവാചകന്‍റെ ദർശനം പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വരണം -ഖലീൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ
    യു.​എ.​ഇ സാ​ദാ​ത്ത്​ ഫാ​മി​ലി മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം സ​യ്യി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ ബു​ഖാ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ പ്ര​ബോ​ധ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ട് വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് സ​യ്യി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ ബു​ഖാ​രി ഉ​ദ്ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ സാ​ദാ​ത്ത്​ ഫാ​മി​ലി മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സ​യ്യി​ദ​ന്മാ​രാ​യ മു​ൻ​ഗാ​മി​ക​ൾ ന​മു​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​രാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ന​യി​ച്ച​ത്. അ​വ​രി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ക​ച്ച​വ​ട​വും വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. അ​വ​രാ​ണ് ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ നാ​യ​ക​ന്മാ​രാ​യി തീ​ർ​ന്ന​ത്. ത​ങ്ങ​ന്മാ​ർ എ​ല്ലാ രം​ഗ​ത്തും ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്ക​ണം. ന​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ന​ല്ല തൊ​ഴി​ൽ, ന​ല്ല ക​ച്ച​വ​ടം, ന​ല്ല ജീ​വി​തം, ന​ല്ല സ്വ​ഭാ​വം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ സ​യ്യി​ദ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ദാ​ത് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പൂ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​യ്യി​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ബാ ​അ​ല​വി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സൈ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ത്തി.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം ബു​ഖാ​രി, കെ.​പി.​പി. ത​ങ്ങ​ൾ, സ​യ്യി​ദ് ശ​രീ​ഫ് ത​ങ്ങ​ൾ, സ​യ്യി​ദ് അ​സ്ക​ർ അ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ കൊ​ൽ​പ്പ, ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​യ്യി​ദ് പൂ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ പാ​ണ​ക്കാ​ട്, സ​യ്യി​ദ് ല​ത്തീ​ഫ് ത​ങ്ങ​ൾ, സ​യ്യി​ദ് അ​ൽ​ത്താ​ഫ് ത​ങ്ങ​ൾ, സ​യ്യി​ദ് ഇ​ർ​ഫാ​ദ് ത​ങ്ങ​ൾ, സ​യ്യി​ദ് ഫ​സ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ ദൈ​ദ്, ജാ​ഫ​ർ അ​ൽ ഹാ​ദി, സ​യ്യി​ദ് നി​ഷാ​ദ് ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സ​യ്യി​ദ് ത്വാ​ഹാ ബാ​ഫ​ഖീ​ഹ് ത​ങ്ങ​ൾ, ഷ​രീ​ഫ് ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    TAGS:newsProphetgulflife`
