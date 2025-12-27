‘നമ്മൾ പ്രവാസികൾ’ കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികൾtext_fields
അൽഐൻ: ‘നമ്മൾ പ്രവാസികൾ’ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ 2026 വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. വി.ടി അലിമോൻ (പ്രസിഡന്റ്), ഫാറൂഖ്, ഷറഫുദ്ദീൻ (വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ), നാസർ (ജനറൽ സെക്രട്ടറി), റഫീഖ്, സുബൈർ (ജോ. സെക്രട്ടറിമാർ), പി.കെ. മുസ്തഫ (ട്രഷറർ), സി. ഹമീദ് (മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി), കാസിം (ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ), ടി.ബി.ആർ. ബഷീർ (കൺവീനർ), കെ.എസ്.എ. അലി (ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി), റഷീദ് (വെൽഫെയർ വിഭാഗം ചെയർമാൻ), ആഷിഖ് (കൺവീനർ), നാസ് (ജീവകാരുണ്യ വിഭാഗം ചെയർമാൻ), റഷീദ് കാവനൂർ (കൺവീനർ), സെമീർ (പ്രോഗ്രാം ചെയർമാൻ), കരീം (കൺവീനർ), ജലീൽ (മീഡിയ വിങ്) എന്നിവരാണ് ഭാരവാഹികൾ. യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ.എസ്.എ. അലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഷീദ് പെരിന്തല്ലൂർ സ്വാഗതവും നാസർ താണിക്കാട്, അലിമോൻ പെരിന്തല്ലൂർ, ഹമീദ് സി. വൈരങ്കോട്, ജമീല കക്കോടി, ഹാജറ ചാലിയം, റജീന ഇളങ്കൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ട്രഷറർ ഫാറൂഖ് കോക്കൂർ നന്ദി പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register