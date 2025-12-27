Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 8:47 AM IST

    ‘ന​മ്മ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ’ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ‘ന​മ്മ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ’ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    വി.​ടി. അ​ലി​മോ​ൻ, നാ​സ​ർ , പി.​കെ. മു​സ്ത​ഫ

    Listen to this Article

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: ‘ന​മ്മ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ’ സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി.​ടി അ​ലി​മോ​ൻ (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ഫാ​റൂ​ഖ്, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ), നാ​സ​ർ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), റ​ഫീ​ഖ്, സു​ബൈ​ർ (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), പി.​കെ. മു​സ്ത​ഫ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), സി. ​ഹ​മീ​ദ് (മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), കാ​സിം (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ടി.​ബി.​ആ​ർ. ബ​ഷീ​ർ (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), കെ.​എ​സ്.​എ. അ​ലി (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), റ​ഷീ​ദ് (വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ആ​ഷി​ഖ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), നാ​സ് (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), റ​ഷീ​ദ് കാ​വ​നൂ​ർ (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), സെ​മീ​ർ (പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ക​രീം (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ജ​ലീ​ൽ (മീ​ഡി​യ വി​ങ്) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​എ​സ്.​എ. അ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് പെ​രി​ന്ത​ല്ലൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും നാ​സ​ർ താ​ണി​ക്കാ​ട്, അ​ലി​മോ​ൻ പെ​രി​ന്ത​ല്ലൂ​ർ, ഹ​മീ​ദ് സി. ​വൈ​ര​ങ്കോ​ട്, ജ​മീ​ല ക​ക്കോ​ടി, ഹാ​ജ​റ ചാ​ലി​യം, റ​ജീ​ന ഇ​ള​ങ്കൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ക്കൂ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

