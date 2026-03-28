    U.A.E
    date_range 28 March 2026 8:58 AM IST
    date_range 28 March 2026 8:58 AM IST

    ഡാമുകളിൽ നീരൊഴുക്ക്​ കൂടി; നിറഞ്ഞൊഴുകി വാദികൾ

    അനാവശ്യ സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കണമെന്ന്​ കർശന നിർദേശം
    ശക്​തമായ നീരൊഴുക്കിൽ നിറ​ഞ്ഞൊഴുകുന്ന ശൗക ഡാം

    ദുബൈ: അഞ്ചു ദിവസമായി തുടരുന്ന മഴയിൽ രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഡാമുകളിൽ നീരൊഴുക്കി വർധിച്ചു. വാദികളെല്ലാം നിറഞ്ഞൊഴുകി. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടും മഴ തുടരുകയാണ്​.മഴക്ക്​ പിന്നാലെ താപനില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്​. റാസൽഖൈമ, അൽഐൻ, അജ്​മാൻ, ഫുജൈറ, ഉമ്മുവൽഖുവൈൻ, ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വാദികളെല്ലാം നിറ​ഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്​. ​ശൗക ഡാമിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കിന്‍റെ ശക്​തി വർധിച്ചു.

    റാസൽമൈഖയിലെ ഡാമുകളിൽ ജലനിരപ്പ്​ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അധികൃതർ സുരക്ഷ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അൽഐൻ പാർക്കിന്‍റെ പിന്നിലുള്ള വാദികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന വീഡിയോകളും ചിത്രകങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പലരും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്​. വാദികളിൽ ജലനിരപ്പ്​ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സന്ദർശനത്തിന്​ കർശന വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്​. നിയമം ലംഘിച്ചാൽ കടുത്ത പിഴ ഈടാക്കുമെന്നാണ്​ പൊലീസ്​ മുന്നറിയിപ്പ്​.

    മഴ ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാനായി വാഹനങ്ങൾ വാദികളുടെയും മലനിരകളുടെയും സമീപത്ത്​ നിർത്തുന്നത്​ അപകടകരമാണെന്നും പൊലീസ്​ വ്യക്​തമാക്കി. ശക്​തമായ മഴയുള്ള സമയങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന്​ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. താഴ്വരകൾ, വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രദേശങ്ങൾ, ഡാമുകളുടെ പരിസരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നതും സന്ദർശിക്കുന്നതും 1000 ദിർഹം വരെ പിഴ ചുമത്താവുന്ന കുറ്റമാണ്​. വാദികളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ 2000 ദിർഹം പിഴയും 23 ട്രാഫിക്​ പോയിന്‍റുകൾ ചുമത്തുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ 60 ദിവസത്തേക്ക്​ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും.

    47.9 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ്​ അൽ തവ്​യീനിൽ ഇതുവരെ ലഭിച്ചതെന്നാണ്​ എൻ.സി.എം കണക്ക്​. അൽ മർജാനിൽ 39.7 മില്ലിമീറ്റർ മഴയും ഖോർഫക്കാനിൽ 33.3 മില്ലി മീറ്ററും ഖതം അൽ ശകല്​യിൽ 31.6 മില്ലി മീറ്റർ മഴയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​.

    TAGS:water levelUAE Newsdamgulf news malayalam
    News Summary - Water levels in dams increase; floodwaters overflow
