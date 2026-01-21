Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 9:29 AM IST

    മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം തുണച്ചു; മൂടൽമഞ്ഞിൽ അപകടങ്ങളില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​
    മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം തുണച്ചു; മൂടൽമഞ്ഞിൽ അപകടങ്ങളില്ല
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: 2019ല്‍ ​ഹൈ​വേ​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ചു​വ​പ്പ്, നീ​ല, മ​ഞ്ഞ അ​ല​ര്‍ട്ട് സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ച്ച​തു​മു​ത​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ്​ കാ​ര​ണ​മാ​യു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​താ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. മൂ​ട​ല്‍മ​ഞ്ഞു​മൂ​ലം ഹൈ​വേ​ക​ളി​ലെ കാ​ഴ്ച കു​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍ ഇ​ക്കാ​ര്യം പൊ​ലീ​സ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സെ​ന്‍സ​റു​ക​ളും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ര്‍ഡു​ക​ളും മു​ഖേ​ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക. വാ​ഹ​നം പ​തി​യെ ഓ​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള നി​ര്‍ദേ​ശം ര​ണ്ട് കി.​മീ​റ്റ​ര്‍ ചു​റ്റ​ള​വി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രെ​യാ​ണ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ക്കു​ക.

    ചു​വ​പ്പ്, നീ​ല നി​റ​ങ്ങ​ള്‍ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ന്നി​ല്‍ അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്. മ​ഞ്ഞ നി​റം മൂ​ട​ല്‍ മ​ഞ്ഞു​മൂ​ലം ഹൈ​വേ​യി​ല്‍ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കും. അ​തി​നാ​ല്‍ നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​യും വേ​ഗ​ത കു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി കാ​ല​ത്ത് വൈ​റ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന​താ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ണ്‍മാ​ന്‍ഡ് സി​സ്റ്റം​സ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന്‍(​യു​മെ​ക്സ്), സൈ​മു​ലേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍ഡ് ട്രെ​യി​നി​ങ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന്‍(​സിം​ടെ​ക്സ്) വേ​ദി​യി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ള്‍ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രെ റ​ഡാ​റു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newshelpwarninggulfAccidents
    News Summary - Warning system helped; no accidents in fog
    Similar News
    Next Story
    X