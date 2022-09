cancel camera_alt ദു​ബൈ മാ​ൾ ഓ​ഫ്​ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സി​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന പ​രി​പാ​ടി By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ഫു​ട്​​ബാ​ളി​ന്‍റെ ആ​വേ​ശം അ​തി​വേ​ഗം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ, ഫാ​ൻ​സി​നാ​യി റോ​ഡ്​ ഷോ​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്ത്. ദു​ബൈ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ മാ​ളി​ലാ​ണ്​ ലോ​ക​ക​പ്പി​നെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന റോ​ഡ്​ ഷോ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

ക​ഴി​ഞ്ഞ 15ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി 28 വ​രെ തു​ട​രും. ഖ​ത്ത​ർ​ സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ർ ഡെ​ലി​വ​റി ആ​ൻ​ഡ്​ ലെ​ഗ​സി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി. ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്​ എ​ങ്ങ​നെ ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ക്കാം, ഹ​യാ കാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ്, ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന​റി​യാം. മാ​ച്ച്​ ടി​ക്ക​റ്റ്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഖ​ത്ത​റി​ലെ താ​മ​സ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ റോ​ഡ്​ ഷോ. ​ദു​ബൈ മാ​ൾ ഓ​ഫ്​ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സി​ൽ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ​യും വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 12 വ​രെ​യും ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ഷോ​യു​ണ്ടാ​വും. വി​ഡി​യോ ഗെ​യിം, വി​ർ​ച്വ​ൽ ഗെ​യിം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും ലോ​ക​ക​പ്പി​നെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ഡി​യോ പ്ര​സ​ന്‍റേ​ഷ​ൻ കാ​ണാ​നും ക​ഴി​യും. യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ പു​റ​മെ ഈ ​മാ​സ​വും അ​ടു​ത്ത മാ​സ​വു​മാ​യി സൗ​ദി​യി​ലും കു​വൈ​ത്തി​ലും ഖ​ത്ത​റി​ലും പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സൗ​ദി​യി​ൽ റോ​ഡ്​ ഷോ ​തു​ട​ങ്ങി. റി​യാ​ദി​ൽ അ​ൽ ന​ഖീ​ൽ മാ​ളി​ലും ജി​ദ്ദ മാ​ൾ ഓ​ഫ്​ അ​റേ​ബ്യ​യി​ലു​മാ​ണ്​ ഷോ. ​കു​വൈ​ത്ത്​ സി​റ്റി​യി​ൽ 'ദി ​അ​വ​ന്യൂ​സി​ലാ​ണ്​ ലോ​ക​ക​പ്പ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വേ​ദി. ഖ​ത്ത​റി​ൽ 22 മു​ത​ൽ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ച്​ വ​രെ ന​ട​ക്കും. Show Full Article

News Summary -

Want to know about Qatar World Cup? go to Emirates Mall