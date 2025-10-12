Begin typing your search above and press return to search.
    12 Oct 2025 1:44 PM IST
    12 Oct 2025 1:44 PM IST

    ന​ഗ​രം ചു​റ്റാ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, സൈ​ക്ലി​ങ്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ

    ലി​വ​ബി​ലി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ അ​ബൂ​ബ​ദി, 4200 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്​
    ന​ഗ​രം ചു​റ്റാ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, സൈ​ക്ലി​ങ്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മി​ക​ച്ച പ​ദ്ധ​തി ​​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ വ​കു​പ്പ്. ‘ജീ​വി​ത ക്ഷ​മ​ത ന​യ’​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ 4200 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ ചെ​ല​വ്​. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​റി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​തെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ ക​ഴി​യും വി​ധ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളും സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​ത​ക​ളും നി​ർ​മി​ക്കും. 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ലാ​ണ്​ ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കു​ക. കൂ​ടാ​തെ 283 സൈ​ക്ലി​ളി​ങ്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കും.

    ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച ജീ​വി​ത അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന രൂ​പ​ത്തി​ൽ സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള പാ​ത​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. ഈ ​വ​ർ​ഷം 1200 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം ചെ​ല​വി​ൽ 60ല​ധി​കം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 200 പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, കാ​യി​ക മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ, 24 സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, 21 പ​ള്ളി​ക​ൾ, 28 ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​റ്റി മ​ജ്​​ലി​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. 220 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ ലൈ​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും 200ല​ധി​കം ന​ഗ​ര​സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്​​ക​ര​ണ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പാ​ര്‍ക്കു​ക​ള്‍, സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍, മ​സ്ജി​ദു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​വ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും വ​ള​ര്‍ത്തു​മെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ല്‍ സ​മീ​പ ദേ​ശ​ത്ത് പോ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വി​ധ​മാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ രൂ​പ​ക​ല്‍പ്പ​ന. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജീ​വി​ത​ക്ഷ​മ​ത പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സം​യോ​ജ​ന തോ​ത് 2023നു​മു​മ്പ് 67 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ല്‍ 2025ഓ​ടെ 81 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

