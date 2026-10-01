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Madhyamam
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    ഹാഷിം ഗ്രൂപ്​ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ വാക്ക് ഇൻ ഇന്‍റർവ്യൂ

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    ഹാഷിം ഗ്രൂപ്​ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ വാക്ക് ഇൻ ഇന്‍റർവ്യൂ
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    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ ഹാഷിം ഗ്രൂപ്​ ഓഫ് കമ്പനീസ് ഷാർജയിൽ വാക്ക് ഇൻ ഇന്‍റർവ്യൂ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കമ്പനിയിലേക്ക് പുതിയ ജീവനക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് അഭിമുഖം നടത്തുന്നത്. സെയിൽസ്മാൻ, കാഷ്യർ, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപറേറ്റർ, റിസീവർമാർ, ഫിഷ് കട്ടർ, ബുച്ചർ, ഹെൽപ്പർമാർ, ക്ലീനർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിലവിൽ ഒഴിവുകളുള്ളത്.

    ഈ തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അഭിമുഖത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒക്ടോബർ മൂന്ന്​ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതു മണിക്കാണ് വാക്​ ഇൻ ഇന്‍റർവ്യൂ. ഷാർജ കുവൈത്ത് സ്‌ക്വയർ റൗണ്ട് എബൗട്ടിന് സമീപമുള്ള യർമൂക്ക് ഹാഷിം ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റാണ് അഭിമുഖ വേദി. ലൊക്കേഷൻ കൃത്യമായി അറിയുന്നതിന്​ ഇതോടൊപ്പമുള്ള ക്യൂ.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാം.

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    News Summary - Walk-in interview at Hashim Group of Companies
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