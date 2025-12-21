Begin typing your search above and press return to search.
    വി.​എ​സ് സ്മാ​ര​ക ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    വി.​എ​സ് സ്മാ​ര​ക ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഷാ​ർ​ജ: മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​എ​സ് അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്‍റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ മാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി.​എ​സ് സ്മാ​ര​ക ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം സി.​പി.​എം കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ കെ.​എ​സ് സ​ലീ​ഖ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു കോ​റോം സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഹാ​രി​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മാ​സ് ജോ​യി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ന് ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു. മാ​സ് സ്പോ​ട്സ് കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, തു​ള​സീ​ദാ​സ് മാ​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

