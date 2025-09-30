Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 10:59 AM IST

    വി.​പി.​കെ ഓ​​ണാ​ഘോ​ഷം

    വി.​പി.​കെ ഓ​​ണാ​ഘോ​ഷം
    ദു​ബൈ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ വേ​ങ്ങോ​ട് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ (വി.​പി.​കെ) ഏ​ഴാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘വി.​പി.​കെ ഓ​ണ​പ്പൊ​ലി​മ 2025’എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28ന്​ ​ഖി​സൈ​സി​ലെ സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്റ്റാ​ർ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷം.

    ഗോ​ൾ​ഡ് എ​ഫ്.​എം ന്യൂ​സ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ത​ൻ​സി ഹാ​ഷി​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ താ​ജി​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ ഹെ​ഡ് എം.​സി.​എ നാ​സ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കൂ​ട്ടാ​യ്മ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജാ​സിം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫി​റോ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്‌​സി​ന്‍റെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പു​തി​യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യാ​യ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​നെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ൻ​സി ഹാ​ഷി​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും സം​ശ​യ​നി​വാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ച കൂ​ട്ടാ​യ്മ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നൗ​ഷാ​ദ്, റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഓ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ലാ, കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

