Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    date_range 18 Dec 2025 7:17 AM IST
    date_range 18 Dec 2025 7:17 AM IST

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഏ​കീ​കൃ​ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ ‘വോ​യ’

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഏ​കീ​കൃ​ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ 'വോ​യ'
    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മാ​യ ‘വോ​യ’ സ്ഥാ​പ​ക ധ്രുഷി പു​തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാ​​ങ്കേ​തി​ക സേ​വ​ന രം​​ഗ​ത്തെ മി​ക​ച്ച ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ‘വോ​യ’ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ഏ​കീ​കൃ​ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസവും വിനോദവും സമന്വയിപ്പിച്ചുള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ആ​പ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം, ക​രി​യ​ർ വി​ക​സ​നം, ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ഒ​​രൊ​റ്റ ഇ​ന്‍റ​ർ​ഫേ​സി​ൽ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​മെ​ന്ന്​ ‘വോ​യ’ സ്ഥാ​പ​ക​യാ​യ ധ്രുഷി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ​സി​ലെ മി​ക​ച്ച സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ പു​തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​സി.​ജി.​പി.​എ ശ​ത​മാ​നം ക​ണ​ക്ക്​ കൂ​ട്ടാ​നും നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ആ​പ്പി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​ന്തം ക​ഴി​വു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും അ​തി​ന്​ അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പാ​യി ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​കാ​ദ​മി​ക്​ സ​മ​യ​ക്ര​മം സ്വ​യം നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ​മ​യ​ക്ര​മ​ത്തെ കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​ന്യ​സി​ച്ച് ഓ​രോ മൊ​ഡ്യൂ​ളും ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി അ​ൺ​ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന ജ​സ്റ്റ്-​ഇ​ൻ-​ടൈം പേ​ഴ്സ​ന​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ എ​ൻ​ജി​നാ​ണ് വോ​യ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പ​ക​രം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ക​രി​യ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ വോ​യ​യെ​ന്നും ദ്രു​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ണ്ട്​ രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക. ട്രെ​യ​ൽ വേ​ർ​ഷ​നും നി​ശ്ചി​ത ഫീ​സ​ട​ച്ചു​ള്ള പ്രീ​മി​യം വേ​ർ​ഷ​നും ‘വോ​യ’ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

