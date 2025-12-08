Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    8 Dec 2025 8:10 AM IST
    ഗ​സ്സ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​കി​റ്റ് ഒ​രു​ക്കി​; ദു​ബൈ​യി​ലെ സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    900 ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ളാ​ണ്​ ഓ​രോ 30 മി​നി​റ്റി​ലും ത​യാ​റാ​യ​ത്​
    ഗ​സ്സ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​കി​റ്റ് ഒ​രു​ക്കി​; ദു​ബൈ​യി​ലെ സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ
    ഗ​സ്സ​ക്ക്​ ഭ​ക്ഷ്യ​കി​റ്റ്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ​യി​ലെ സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    ദു​ബൈ: യു​ദ്ധ​ക്കെ​ടു​തി​മൂ​ലം പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ നി​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഭ​ക്ഷ്യ കി​റ്റു​ക​ളൊ​രു​ക്കാ​ന്‍ ദു​ബൈ​യി​ല്‍ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി അ​നേ​കം സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍. എ​ക്‌​സ്‌​പോ സി​റ്റി​യി​ലെ ദു​ബൈ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന്‍ സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ള​ട​ങ്ങി​യ പൊ​തി ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ ദൗ​ത്യം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ജ​ന​ത​യി​ല്‍ പെ​ട്ട​വ​രും വ​ള​ന്‍റി​യ​ര്‍മാ​രാ​യി ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഓ​രോ 30 മി​നി​റ്റി​ലും 900 ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ള്‍ വീ​തം സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. യു​ദ്ധ​ക്കെ​ടു​തി​യു​ടെ ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​നി ജ​ന​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു​കോ​ടി ഭ​ക്ഷ്യ​പ്പൊ​തി​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഗാ​ല​ന്‍റ്​ നൈ​റ്റ് 3 സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ റാ​ശി​ദ് ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ന്‍ ഷി​പ്പി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ദു​ബൈ​യി​ല്‍ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​നി​യ​ന്‍ ജ​ന​ത​ക്കാ​യി മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങാ​ന്‍ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ന് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാ​ന്‍ ന​ല്‍കി​യ ലി​ങ്ക് മു​ഖേ​ന 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം ആ​റാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​രാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​ത്.

