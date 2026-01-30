Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവോ​ളി​ബാ​ൾ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 7:03 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 7:03 AM IST

    വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​; പാ​റ​ക്ക​ട​വ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​; പാ​റ​ക്ക​ട​വ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    യു.​എ.​ഇ കു​റ്റ്യാ​ടി കൂ​ട്ടാ​യ്മ സീ​സ​ൺ 3 വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ടീം ​മി​ഡി​ൽ

    ഈ​സ്റ്റ് പാ​റ​ക്ക​ട​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ട്രോ​ഫി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ കു​റ്റ്യാ​ടി കൂ​ട്ടാ​യ്മ സീ​സ​ൺ 3 വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടീം ​മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് പാ​റ​ക്ക​ട​വ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി.

    ഒ​രു​മ പാ​ലേ​രി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി. മി​സ്റ്റ​ർ ടീ ​മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. പാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ്​ ഗ്രൂ​പ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഹി​ബ​യും ജ​മാ​ൽ കു​ള​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ലും ട്രോ​ഫി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഫൈ​സ​ൽ മൗ​ക​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ജ്മ​ൽ പ​ട്ട​ർ​ക​ണ്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​ബീ​ർ തോ​ളോ​ർ​മ​ണ്ണി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​രി​ഫ് കെ.​ഇ, റ​ഹീം തീ​രു​വ​ത്ത്, റ​മീ​സ് കെ.​പി, സു​ഹൈ​ൽ മൂ​സ, അ​ൻ​വ​ർ വ​ട​യം, അ​ജ്നാ​സ് കെ.​പി, വ​സീം നെ​ല്ലി​യോ​ട്ട്, ഫാ​സീ​ർ, ഡോ​ക്ട​ർ നി​ജാ​ദ്, ഫ​സ​ൽ ക​ല്ല​റ, സാ​ജി​ദ് സി.​എ​ച്ച്, ന​വാ​സ് എം.​ഇ, നി​യാ​സ് വി.​പി, ഫ​സീം ക​പ്പും​ക​ര ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEVolleyball Tournamentgulfnewsmalayalam
    News Summary - Volleyball tournament; Parakkadav winners
    Similar News
    Next Story
    X