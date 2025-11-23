Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    23 Nov 2025 1:17 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 1:17 PM IST

    വി​സി​റ്റ് വി​സ ജോ​ലി പെ​ർ​മി​റ്റാ​ക്കു​ന്ന​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ട​യ​ണം

    നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച
    വി​സി​റ്റ് വി​സ ജോ​ലി പെ​ർ​മി​റ്റാ​ക്കു​ന്ന​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ട​യ​ണം
    എം.​പി ഹ​സ​ൻ ബു​ഖ​മ്മാ​സ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​സി​റ്റ് വി​സ ജോ​ലി പെ​ർ​മി​റ്റാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ മേ​ലു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ഈ ​നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി, രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​സ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​മു​ടി മാ​റ്റാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. 1965ലെ ​വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ (ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സ്) നി​യ​മ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ​തോ​ടെ നി​യ​മം വീ​ണ്ടും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ 'ഇ​ൻ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ് വോ​ട്ടി​നാ​യി' തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യി​രി​ക്ക​യാ​ണ്.

    പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ഇ​ട​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ നി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് എം.​പി​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും, പു​തി​യ നി​യ​മം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ (ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 18) വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, തൊ​ഴി​ൽ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ശാ​ല​മാ​യ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പു​തി​യ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തും എ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ, ദേ​ശീ​യ​സു​ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി. ഹ​സ​ൻ ബു​ഖ​മ്മാ​സ് ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യെ ശ​ക്ത​മാ​യി ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ൽ​വി​പ​ണി​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​നും വി​സ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും ഈ ​നി​യ​മം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ജോ​ലി വി​സ​യി​ൽ അ​ല്ലാ​തെ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് പി​ന്നീ​ട് തൊ​ഴി​ൽ തേ​ടു​ന്ന​ത് ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വെ​ല്ലു​വി​ളി‍യാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അ​വ​രു​ടെ മു​ൻ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ഈ ​ബി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നാ​യി ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ സം​യു​ക്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കും. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ നി​ല​പാ​ട് നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് നി​യ​മ​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ണോ എ​ന്ന് എം.​പി​മാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ക്കും.

    TAGS:work permitvisit visagulf news malayalam
    News Summary - Visit visa work permits should be completely stopped
