    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകലയുടെ വിശ്വജിത്
    U.A.E
    Posted On
    25 Jan 2026 1:59 PM IST
    Updated On
    25 Jan 2026 1:59 PM IST

    കലയുടെ വിശ്വജിത്

    കലയുടെ വിശ്വജിത്
    വി​ശ്വ​ജി​ത്തി​ന്‍റെ രചനകൾ

    സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള ത​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും വി​ശ്വ​ജി​ത്തി​ന്‍റെ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്

    ജീ​വ​സ്സു​റ്റ ത​ന്‍റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ​ കു​രു​ന്നു മ​ന​സു​ക​ളി​ൽ ന​ന്മ​യു​ടെ വി​ത്തു​ക​ൾ പാ​കു​ക​യാ​ണ്​ കെ.​ആ​ർ വി​ശ്വ​ജി​ത്ത് എ​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ൻ. അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ ഒ​യാ​സി​സ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ചി​ത്ര​ക​ലാ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​ണി​ദ്ദേ​ഹം. മ​നു​ഷ്യ​രി​ലെ പൈ​ശാ​ചി​ക​മാ​യ ചി​ന്ത​ക​ളേ​യും വാ​സ​ന​ക​ളെ​യും നി​ശി​ത​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​ര​ച​ന​ക​ളാ​ണ്​ വി​ശ്വ​ജി​ത്തി​ന്‍റേ​ത്. സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള ത​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളി​ൽ എ​ന്നും പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ക്ര​മം, അ​രാ​ജ​ക​ത്വം, പാ​ർ​ശ്വ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം, മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ ദു​ഷ്​ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ആ​യു​ധ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​ഗ ര​ച​ന​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന​ത്. മ​നു​ഷ്യ​രെ വ​ള​രെ ചെ​റു​തും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വ​ള​രെ വ​ലു​തു​മാ​യി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ശൈ​ലി ഇ​തി​നു​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യോ​ടൊ​പ്പം ഒ​രു മി​ക​ച്ച പു​ല്ലാം​കു​ഴ​ൽ വാ​ദ​ക​നും ചെ​ണ്ട​വാ​ദ്യ​ക​ലാ​കാ​ര​നും കൂ​ടി​യാ​ണ്​ വി​ശ്വ​ജി​ത്ത്. സ്വ​യം പ​ഠി​ച്ചെ​ടു​ത്ത പു​ല്ലാം​കു​ഴ​ൽ കൊ​ണ്ട്​ ധാ​രാ​ളം വേ​ദി​ക​ളി​ൽ നാ​ദ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്തു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ധാ​രാ​ളം ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്‍റെ വ്യ​ക്​​തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. 2023ല്‍ ​കൊ​ല്ല​ത്ത് ന​ട​ന്ന പ്രൊ​ഫ​സ​ർ ടെ​ൻ​സി​ങ് ജോ​സ​ഫ് ക്യൂ​റേ​റ്റ് ചെ​യ്ത ‘അ​ഴി’ എ​ന്ന ചി​ത്ര ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ ല​ളി​ത​ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലും എ​ക്സി​ബി​ഷ​നു​ക​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ശ്വ​ജി​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഡ്രോ​യി​ങ്ങു​ക​ളും ഏ​റെ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു പ​റ്റു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്. വ​ള​രെ ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ചി​ത്ര​ക​ലാ​സ​പ​ര്യ ആ​രം​ഭി​ച്ച വി​ശ്വ​ജി​ത്തി​നെ തേ​ടി ധാ​രാ​ളം അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചെ​ന്നി​ത്ത​ല പെ​രു​മ പു​ര​സ്കാ​രം, കേ​ര​ള ല​ളി​ത​ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ്, കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണ്.

    കൂ​ടാ​തെ ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് പെ​യി​ന്‍റി​ങ്, മോ​ഡേ​ൺ, റി​യ​ലി​സ്റ്റി​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ ചി​ത്ര​ക​ല രീ​തി​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​നാ​യാ​സം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യും. ഏ​ത്​ മ​നു​ഷ്യ​രെ ക​ണ്ടാ​ലും മി​നി​റ്റുകൾകൊ​ണ്ട് അ​നാ​യാ​സം അ​വ​രു​ടെ മു​ഖം ക്യാ​ൻ​വാ​സി​ൽ പ​ക​ർ​ത്താ​നു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ഴി​വ് അ​ത്​​ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. ചാ​ർ​ക്കോ​ൾ, പെ​ൻ​സി​ൽ, വാ​ട്ട​ർ ക​ള​ർ, ഓ​യി​ൽ പെ​യി​ന്‍റി​ങ്, ഓ​യി​ൽ പേ​സ്റ്റ​ൽ, ക​ള​ർ പെ​ൻ​സി​ൽ, ഗ്ലാ​സ് പെ​യി​ന്‍റ്​, അ​ക്ര​ലി​ക്​​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം തീ​ർ​ത്ത വ​ർ​ണ്ണ വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ണ്. സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ദ്ദേ​ഹം സ​ജീ​വ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്. Viswajith Art എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ൽ ഏ​റെ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്. ഏ​ക​ദേ​ശം 560ൽ ​പ​രം ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും ക്രാ​ഫ്റ്റ് വ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും വീ​ഡി​യോ​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​ൽ അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ക​ലാ​സ്നേ​ഹി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും മാ​ന​സി​ക ഉ​ല്ലാ​സ​വും അ​റി​വും പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ലാ​ര​ച​ന​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​തി​ൽ ഏ​റെ​യും.

    രാ​ജാ ര​വി​വ​ർ​മ കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന് ബി​രു​ദ​വും രാ​ജാ​ര​വി​വ​ർ​മ്മ സെ​ന്‍റ​ർ ഓ​ഫ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് ഫോ​ർ വി​ഷ്വ​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ചി​ത്ര​ക​ല​യി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ത്ര​ക​ല വെ​റും ഉ​ല്ലാ​സ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭൗ​തി​ക​വി​കാ​സ​ത്തി​നും പ​ഠ​ന​ത്തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ ക​ല മ​നു​ഷ്യ​രെ ശു​ദ്ധ​മാ​ക്കു​ക​യും സ്വ​യം ചി​ന്ത​ന​യ്ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും വി​ശ്വ​ജി​ത്ത്​ പ​റ​യു​ന്നു.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര കൊ​ച്ചു​കു​ഴു​വേ​ലി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ര​വി​കു​മാ​ർ വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മൂ​ത്ത മ​ക​നാ​ണ്.

