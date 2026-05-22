    Posted On
    date_range 22 May 2026 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 22 May 2026 9:52 AM IST

    വിസ-പാസ്​പോർട്ട്​ സേവനം: രാജ്യത്ത്​ 16 കേന്ദ്രങ്ങൾ

    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട്, വിസ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കോൺസുലർ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന 16 കേന്ദ്രങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാമെന്ന് വ്യക്​തമാക്കി അൽഹിന്ദ്​ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ്​. ​ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കുള്ള വിസ-പാസ്​പോർട്ട്​ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ ട്രാവൽ സേവന ദാതാക്കളായ അൽഹിന്ദ് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിനാണ്​ ലഭിച്ചത്​. ജൂലൈ ഒന്നു മുതൽ യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പാസ്പോർട്ട്, ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വിവിധ അറ്റസ്റ്റേഷൻ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുക ഇനി അൽഹിന്ദ് സേവനകേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയാകും.

    16 കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന്​ അൽഹിന്ദിന്‍റെ ഓപറേഷൻസ് മാനേജർ അരുൺ രാധാകൃഷ്ണൻ വിശദീകരിച്ചു. അൽ ഖാലിദിയ, അൽ റീം ഐലൻഡ്, മുസഫ, മദിനത് സായിദ്, ഗയാത്തി, അൽഐൻ എന്നിങ്ങനെ അബൂദബിയിൽ മാത്രം ആറ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്​. ബർ ദുബൈ, ദുബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്‍റ്​ പാർക്ക് എന്നിങ്ങനെ ദുബൈയിൽ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാകും. ഷാർജയിൽ അൽ മജാസ്, റോള എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രങ്ങൾ. ബാക്കിയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ അജ്മാൻ (അൽ ജർഫ്), ഫുജൈറ, ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ, ഖോർഫക്കാൻ (കോർണിഷ്), കൽബ, റാസൽഖൈമ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരിക്കും.

    വിസ-പാസ്​പോർട്ട്​ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്​ സംബന്ധിച്ച ലെറ്റർ ഓഫ്​ ഇന്‍റൻഡ്​ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ നിന്ന്​ കൈപ്പറ്റിയതായി കമ്പനി വൃത്തങ്ങൾ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. പുതിയ സേവനദാതാക്കളെ കണ്ടെത്താൻ നടത്തിയ ടെൻഡറിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സേവനനിരക്ക് ഈടാക്കുന്ന സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിലാണ് അൽഹിന്ദിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. 23 കമ്പനികൾ പ​ങ്കെടുത്ത ടെൻഡറിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക ക്വാട്ട്​ ചെയ്തത്​ അൽഹിന്ദ്​ ആയിരുന്നു. അന്തിമ പട്ടികയിലെ അവസാന നാലിൽ നിന്നാണ്​ അൽഹിന്ദിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്​. യു.എ.ഇയിലെ 43 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനും ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന വിദേശികൾക്കുമുള്ള പാസ്‌പോർട്ട്, വിസ, മറ്റ് കോൺസുലാർ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ അൽഹിന്ദ് ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുക്കും. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിസ സേവനങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയാണ്. അബൂദബിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി, ദുബൈയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് എന്നിവയുടെ പാസ്പോർട്ട്, വിസ, കോൺസുലാർ സേവനങ്ങളാണ് ഇവർ ഏറ്റെടുക്കുക. 2011 മുതൽ ഈ കരാർ കൈവശം വച്ചിരുന്ന ബി.എൽ.എസ് ഇന്‍റർനാഷനലിന് പകരമായാണ് അൽഹിന്ദ് വരുന്നത്.

