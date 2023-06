cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: കു​ടും​ബാം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ​യോ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​​ടെ​യോ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യെ​ടു​ത്ത്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക്​ 90 ദി​വ​സം വ​രെ വി​സ നീ​ട്ടാം. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യി​ലെ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം. ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ രാ​ജ്യം​വി​ടാ​തെ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ വി​സ പു​തു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

നി​ശ്ചി​ത വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യോ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​​ളെ​യോ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​ 90 ദി​വ​സം വ​രെ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി, ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്​​മാ​ൻ, ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​ൻ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, ഫു​ജൈ​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​സ​യെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ഐ.​സി.​പി​യു​ടെ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ വ​ഴി​യോ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്​ വ​ഴി​യോ ആ​ണ്​​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ദു​ബൈ വി​സ​ക്കാ​ർ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. 180 ദി​വ​സം വ​രെ ദു​ബൈ വി​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടാം. 1120 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ ചെ​ല​വ്​ വ​രു​ന്ന​ത്. മ​റ്റ്​ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ വി​സ 90 ദി​വ​സം നീ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന്​ 862 ദി​ർ​ഹം ചെ​ല​വാ​കും. Show Full Article

Visa can be extended up to 90 days for family visit visas