Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 9:10 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ വെ​ർ​ച്വ​ൽ ട്രാ​ക്ക്​ സൈ​ക്ലി​ങ് റേ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യാ​ണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​​ വേ​റി​ട്ട മ​ത്സ​രം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്​
    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വെ​ർ​ച്വ​ൽ ട്രാ​ക്ക്​ സൈ​ക്ലി​ങ് മ​ത്സ​രം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി

    ദു​​ബൈ: ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ കാ​യി​ക മ​നോ​ഭാ​വ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യു​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ആ​ദ്യ​മാ​യി വെ​ർ​ച്വ​ൽ ട്രാ​ക്ക്​ സൈ​ക്ലി​ങ് റേ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വെ​ർ​ച്വ​ൽ ട്രാ​ക്ക്​ സൈ​ക്ലി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ മൈ​ഹൂ​ഷു​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം.

    ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്‍റെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​രം ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി, ഉ​പ​മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി, ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും കാ​യി​ക​വി​നോ​ദ​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വെ​ർ​ച്വ​ൽ റി​യാ​ലി​റ്റി വ​ഴി​യു​ള്ള സൈ​ക്കി​ൾ റൈ​ഡി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ സൈ​ക്ലി​ങ് ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വം ല​ഭി​ച്ചു.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​നി​യും ഇ​ത്ത​രം നൂ​ത​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Dubai UAE News Virtual Cycling Race
