    date_range 9 Aug 2025 6:28 PM IST
    date_range 9 Aug 2025 6:28 PM IST

    മിർദിഫ്​ സിറ്റി സെന്‍ററിലാണ്​ റോബോട്ട്​ ഓടാനെത്തിയത്​
    ദുബൈ ‘മാളത്തണി’ൽ കൗതുകക്കാഴ്ചയായി​ ‘വൈറൽ റോ​​ബോട്ട്​’
    ‘മാളത്തണി’ൽ വൈറൽ റോ​​ബോട്ടും റോബോഡോഗും​ വ്യായാമത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നു(വീഡിയോ ദൃശ്യം)

    ദുബൈ: കടുത്ത വേനൽചൂടിൽ വ്യായാമം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച സംരംഭമായ ‘ദുബൈ മാളത്തണി’ൺ കൗതുകക്കാഴ്ചയായി വെറൽ റേബാട്ട്​. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദുബൈ തെരുവിലും ഫ്യൂചർ മ്യൂസിയത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട, പിന്നീട്​ യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡൻറും ​പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂമിന്‍റെ മജ്​ലിസിൽ അഥിതികളെ അഭിവാദ്യംചെയ്ത്​ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഹ്യൂമനോയ്​ഡ്​ റോബോട്ടാണ് മാളത്തണിനെത്തിയത്​. റോബോട്ടിനൊപ്പം നേരത്തെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട റോബോഡോഗും​ ഓടാനായി എത്തിയിരുന്നു. മാളത്തണിന്‍റെ പ്രധാന വേദികളിലൊന്നായ മിർദിഫ്​ സിറ്റി സെന്‍ററിലാണ്​ വ്യായാമത്തിന്​ എത്തിയവർക്ക്​ അതിശയം നിറച്ച്​ റോബോട്ട്​ പ​ങ്കെടുത്തത്​. മാളത്തണിന്​ എത്തിയവരുമായി ഹസ്തദാനം ചെയ്തും അഭിവാദ്യം ചെയ്തും നടന്നുനീങ്ങുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കു​വെച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    ആഗസ്റ്റ്​ ഒന്നിന്​ ആരംഭിച്ച മാളത്തണിൽ നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒമ്പത്​ മാളുകളിൽ ഒരുക്കിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിരവധിപേരാണ്​ വ്യായാമത്തിനെത്തുന്നത്​. ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂമാണ്​ സംരംഭം പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. ആഗസ്റ്റ്​ മാസത്തിൽ രാവിലെ 7മുതൽ 10വരെയാണ്​ മാളുകളിൽ വ്യായാമത്തിന്​ വേദിയൊരുക്കുന്നത്​. ദുബൈ മാൾ, ദുബൈ ഹിൽസ്​ മാൾ, സിറ്റി സെന്‍റർ ദേര, സിറ്റി സെന്‍റർ മിർദിഫ്​, മാൾ ഓഫ്​ എമിറേറ്റ്​സ്​, ദുദൈ മറീന മാൾ, ദ സപ്രിങ്​സ്​ സൂഖ്​, ദുബൈ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി, ഫെസ്റ്റിവൽ പ്ലാസ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്​ മാളത്തൺ നടക്കുന്നത്​​.

    പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ദുബൈ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന സംരംഭം, യുവാക്കൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, താമസക്കാർ, കുട്ടികൾ, ഷോപ്പിങ്​ മാൾ ജീവനക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്​. മാളത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സൗജന്യമാണ്. www.dubaimallathon.ae എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.



    robotDubaiUAE NewsTechnology
    News Summary - 'Viral robot' a curious sight in Dubai's 'Malathani'
