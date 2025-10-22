Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 22 Oct 2025 9:56 AM IST
    date_range 22 Oct 2025 9:56 AM IST

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ ‘വൈറൽ കൊട്ടാരം' വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് വി​ല 2.5 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹം

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ 'വൈറൽ കൊട്ടാരം വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് വി​ല 2.5 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹം
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ‘വൈറൽ കൊട്ടാരം'

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ ഏ​റെ​ക്കാ​ലം അ​ഭ്യൂ​ഹ വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ ‘വൈറൽ കൊട്ടാരം’ വി​ൽ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. 2.5 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ്​ വി​ല​യെ​ന്ന്​ ഉ​ട​മ താ​രീ​ഖ് അ​ല്‍ ശ​ര്‍ഹാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി അ​റി​യി​ച്ചു. ‘‘ആ ​വ​ലി​യ വീ​ട്ടി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ക്ക​രു​ത്. ക​യ​റി​യാ​ല്‍ പ്രേ​ത ബാ​ധ​യേ​ല്‍ക്കും. അ​വി​ടെ ജി​ന്നു​ക​ളു​ടെ വി​ള​യാ​ട്ട​മാ​ണ്’’ തു​ട​ങ്ങി​യ രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു റാ​ക് നോ​ര്‍ത്ത് ദൈ​ത്ത് കു​ന്നി​ൻ​മു​ക​ളി​ലെ നാ​ലു​നി​ല ഭ​വ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​ര്‍ക്കൊ​പ്പം മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ള്‍പ്പെ​ടെ വി​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലും നി​ല​നി​ന്ന വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍. ഏ​ഴ്​ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​മ്പ് താ​രീ​ഖ് അ​ല്‍ ശ​ര്‍ഹാ​ന്‍ വി​ല​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യ ഭ​വ​ന​ത്തി​ന് ‘അ​ല്‍ ഖ​സ്ര് ആ​ല്‍ ഗാ​മി​ദ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    20,000 ച​തു​ര​ശ്ര വി​സ്തൃ​തി​യി​ല്‍ 35ഓ​ളം മു​റി​ക​ളു​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പാ​ര്‍പ്പി​ടം 1985ല്‍ ​ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​സീ​സ് ബി​ന്‍ ഹു​മൈ​ദ് ആ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ മു​ന്‍കൈ​യി​ലാ​ണ് നി​ര്‍മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍-​മൊ​റോ​കോ-​ഇ​റാ​ന്‍-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യു​ടെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത​യാ​ണ് 90ല്‍ ​നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ ഭ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ര്‍ഷ​ണം. മ​ല​യ​ടി​വാ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ടു​ക്കി​വെ​ച്ച ക​ല്ലു​ക​ളി​ല്‍ തീ​ര്‍ത്ത കൂ​ര​ക​ളി​ലെ വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ താ​മ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​ര്‍ കൊ​ട്ടാ​ര​സ​മാ​ന​മാ​യ വീ​ട് നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തെ അ​ത്ഭു​ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് നോ​ക്കി​ക്ക​ണ്ട​ത്. ചു​മ​രു​ക​ളി​ലും മ​ച്ചു​ക​ളി​ലും ലോ​കോ​ത്ത​ര ചി​ത്ര​പ്പ​ണി​ക​ളും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും രൂ​പ​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​നം പി​ടി​ച്ച​താ​ണ് വീ​ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്രേ​ത വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വ​ഴി​വെ​ച്ച​ത്. കൊ​ച്ചു കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മു​ഖം ജാ​ല​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ കാ​ണു​ന്ന​തും ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​ളു​ക​ളെ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നാ​ട്ടി​ല്‍ പ​ര​ന്ന​ത്.

    കിം​വ​ദ​ന്തി​ക​ളി​ല്‍ നി​റ​ഞ്ഞ് മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ലം നി​ഗൂ​ഢ​ത​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ പാ​ര്‍പ്പി​ടം താ​രീ​ഖ് അ​ല്‍ ശ​ര്‍ഹാ​ന്‍റെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ വ​ര​വേ​ല്‍ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഞ്ജു​വാ​ര്യ​ർ കേ​ന്ദ്ര ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യ ‘ആ​യി​ശ’​യു​ടെ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​വും ഇ​വി​ടെ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. 50 ദി​ര്‍ഹം ഫീ​സി​ല്‍ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു വ​രെ നി​ല​വി​ല്‍ ഇ​വി​ടെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൊ​ട്ടാ​ര​സ​മാ​ന​മാ​യ ആ​ഡം​ബ​ര പാ​ര്‍പ്പി​ട​ത്തി​ന്‍റെ യ​ഥാ​ര്‍ഥ സൗ​ന്ദ​ര്യം അ​തി​ന്‍റെ ക​ര​കൗ​ശ​ല​ത്തി​ലും പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ലു​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് താ​രീ​ഖ് അ​ല്‍ ശ​ര്‍ഹാ​ന്‍റെ പ​ക്ഷം. റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ സ്വ​ത്ത് ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​സ​രി​ച്ച് പാ​ര്‍പ്പി​ടം ഒ​രു ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന​താ​ണ്. വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് വെ​ക്കു​ന്ന ത​ന്‍റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും നി​ക്ഷേ​പ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. പാ​ര്‍പ്പി​ട​ത്തി​ന് സാം​സ്കാ​രി​ക​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ വ​ലി​യ മൂ​ല്യ​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​നെ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഉ​ട​മ​യെ​യാ​ണ് താ​ന്‍ തേ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും താ​രീ​ഖ് അ​ല്‍ ശ​ര്‍ഹാ​ന്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

