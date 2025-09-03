Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 3 Sept 2025 7:48 AM IST
    date_range 3 Sept 2025 7:48 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ളോ​ട്​ അ​തി​ക്ര​മം വേ​ണ്ട; അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം

    പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച അം​ഗീ​കൃ​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ നി​യ​മി​ക്ക​ണം
    കു​ട്ടി​ക​ളോ​ട്​ അ​തി​ക്ര​മം വേ​ണ്ട; അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം
    അ​ജ്മാ​ന്‍: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട​യാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ സ്കൂ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച അം​ഗീ​കൃ​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ അ​ജ്മാ​ൻ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഓ​രോ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നും സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കാ​ര്യാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ശാ​രീ​രി​ക​മോ മാ​ന​സി​ക​മോ വാ​ക്കാ​ലോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രീ​തി​യി​ലു​ള്ള​തോ ആ​യ എ​ല്ലാ​ത​രം ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ജ്മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളോ​ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു.

    അ​വ​ഗ​ണ​ന, വി​വേ​ച​നം, പീ​ഡ​നം, ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ നി​രോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ന്ത​സ്സ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സു​ര​ക്ഷി​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച ഒ​രു സു​ര​ക്ഷ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ ഓ​രോ സ്‌​കൂ​ളി​ലും നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ര​ഹ​സ്യ​വു​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്​ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ഈ ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളും ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ളെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. പി​ഴ ചു​മ​ത്ത​ൽ, ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യ​ൽ, നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - violence against children; Ajman instructs schools
