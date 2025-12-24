Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനി​യ​മ​ലം​ഘ​നം: ഉം​ദ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 10:08 AM IST

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം: ഉം​ദ എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ചി​ന്​ ഒ​രു കോ​ടി ദി​ർ​ഹം പി​ഴ

    text_fields
    bookmark_border
    ലൈ​സ​ൻ​സ്​ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു
    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം: ഉം​ദ എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ചി​ന്​ ഒ​രു കോ​ടി ദി​ർ​ഹം പി​ഴ
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഉം​ദ എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ യു.​എ.​ഇ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ 10 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്, ധ​ന ഇ​ട​പാ​ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഫെ​ഡ​റ​ൽ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി. എ​ല്ലാ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ട​മ​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ്ഥി​ര​ത, സ​മ​ഗ്ര​ത, സു​താ​ര്യ​ത എ​ന്നി​വ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും. ഈ ​വ​ർ​ഷം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ മ​റ്റൊ​രു എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ ഹൗ​സി​നെ​തി​രെ 10.7 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഭീ​ക​ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക്​ ഫ​ണ്ട്​ ന​ൽ​ക​ൽ എ​ന്നി​വ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ധ​ന ഇ​ട​പാ​ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ വി​ല​ക്ക്​ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​റ്. അ​ടു​ത്തി​ടെ അ​ൽ ന​ഹ്​​ദി എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ലൈ​സ​ൻ​സും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:violationUAE Newsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Violation: Umda Exchange fined Dh1 crore
    Similar News
    Next Story
    X