Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 7:33 AM IST

    വാ​റ്റ്​ നി​കു​തി ഇ-​ഇ​ൻ​വോ​യ്​​സ്​ നി​യ​മം​ ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ 5,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ

    വാ​റ്റ്​ നി​കു​തി ഇ-​ഇ​ൻ​വോ​യ്​​സ്​ നി​യ​മം​ ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ 5,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ
    ദു​ബൈ: അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന വാ​റ്റ്​ നി​കു​തി നി​യ​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ഴ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​​ യു.​എ.​ഇ ധ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം.

    ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്​ ഇ​ൻ​വോ​യ്​​സ്​ (ഇ-​ഇ​ൻ​വോ​യ്​​സ്) സം​വി​ധാ​നം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ പ്ര​തി​ദി​നം 100 ദി​ർ​ഹം മു​ത​ൽ പ്ര​തി​മാ​സം 5,000 ദി​ർ​ഹം വ​രെ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി. പു​തി​യ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ വാ​റ്റ്​ നി​കു​തി ഇ​ൻ​വോ​യ്​​സു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ എ​ക്സ്.​എ​ൽ.​എ​ൽ പോ​ലു​ള്ള മെ​ഷീ​ൻ റീ​ഡ​ബ്​​ൾ ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    നി​ല​വി​ൽ പേ​പ്പ​റു​ക​ളി​ലോ പി.​ഡി.​എ​ഫ്​ രൂ​പ​ത്തി​ലോ ആ​ണ്​ ഇ​ൻ​വോ​യ്​​സു​ക​ൾ ഫെ​ഡ​റ​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക്​ (എ​ഫ്.​ടി.​എ) ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ കൃ​ത്യ​ത, സു​താ​ര്യ​ത, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത എ​ന്നി​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ രീ​തി അ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2026 ജൂ​ലൈ മു​ത​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ ക​ന​ത്ത പി​ഴ ഒ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ഇ​ൻ​വോ​യ്​​സ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ നി​യ​മം ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​മാ​ണ്​ അ​ടു​ത്ത ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക.

