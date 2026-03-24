    24 March 2026 8:12 AM IST
    24 March 2026 8:12 AM IST

    മുന്നറിയിപ്പ്​ ലംഘിച്ചാൽ 2,000 ദിർഹം വരെ പിഴ

    • 60 ദിവസത്തേക്ക്​ പിടിച്ചെടുക്കും
    • ലൈസൻസിൽ 23 ബ്ലാക്ക്​ പോയിന്‍റ്​
    മുന്നറിയിപ്പ്​ ലംഘിച്ചാൽ 2,000 ദിർഹം വരെ പിഴ
    അജ്​മാനിൽ ശക്തമായ മഴയിൽ രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ട്​

    ദുബൈ: ശക്​തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർശനമായ സുരക്ഷ നിർദേശങ്ങളുമായി അധികൃതർ. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വാദികൾ, വെള്ളം നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ, ഡാമുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടി നിന്നാൽ 1000 ദിർഹം പിഴയും ലൈസൻസിൽ ആറ്​ ബ്ലാക്ക്​​ പോയിന്‍റും ചുമത്തും.

    ജലനിരപ്പോ അപകടത്തിന്‍റെ അളവോ പരിഗണിക്കാതെ വെള്ളപ്പൊക്കമുള്ള താഴ്‌വരകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ 2,000 ദിർഹം പിഴയും 23 ബ്ലാക്ക്​ പോയിന്‍റുമായിരിക്കും ശിക്ഷ. കൂടാതെ 60 ദിവസത്തേക്ക്​ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കും. പ്രതിസന്ധികൾ, ദുരന്തങ്ങൾ, മഴ, വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം​, അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനം, ആംബുലൻസ്​ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റികളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ 1000 ദിർഹം പിഴയും നാല്​ ബ്ലാക്ക്​ പോയിന്‍റും ചുമത്തുന്നതിനൊപ്പം വാഹനം 60 ദിവസത്തേക്ക്​ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്​ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകി.

    News Summary - Violation of the warning will result in a fine of up to 2,000 dirhams.
    Similar News
