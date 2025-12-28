Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Dec 2025 6:42 AM IST
    date_range 28 Dec 2025 6:42 AM IST

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം: ദു​ബൈ​യി​ൽ 90 ഇ-​ബൈ​ക്കു​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    കൈ​റ്റ്​ ബീ​ച്ച്​ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്​​
    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം: ദു​ബൈ​യി​ൽ 90 ഇ-​ബൈ​ക്കു​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
     ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ ഇ-​ബൈ​ക്കു​ക​ൾ

    ദു​ബൈ: കൈ​റ്റ്​ ബീ​ച്ച്​ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച്​ ഓ​ടി​ച്ച 90 ഇ-​ബൈ​ക്കു​ക​ൾ ദു​ബൈ ​പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ബൈ​ക്ക്​ റൈ​ഡേ​ഴ്​​സി​ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ചു​റ്റു​മു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ എ​ക്സി​ലൂ​ടെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

    നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മ​ടി കാ​ണി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ-​ബൈ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും പൊ​ലീ​സ്​ എ​ക്സി​ൽ ​പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന്​ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ണ്. ചെ​റു​യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക്​ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ മാ​ർ​ഗം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ ഇ-​ബൈ​ക്കു​ക​ൾ ജ​ന​പ്രി​യ വാ​ഹ​ന​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ-​ബൈ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​റു​ക​ളെ​ക്കാ​ൾ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ വാ​ഹ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ-​ബൈ​ക്കു​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യും ഇ-​ബൈ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ഏ​റെ​യാ​ണ്. കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പാ​ലി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ്​ വ​സ്തു​ത. സൂ​ച​ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ലും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ഗ​ത​പ​രി​ധി പാ​ലി​ക്ക​ൽ, അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ലൈ​നു​ക​ൾ​ക്ക്​ പു​റ​ത്ത്​ ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഹെ​ൽ​മെ​റ്റ്, റി​ഫ്ല​ക്ടീ​വ്​ ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, നി​റം കൂ​ടി​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ധ​രി​ക്കു​ക, മ​റ്റ്​ സ്​​കൂ​ട്ട​റു​ക​ളു​മാ​യി നി​ശ്ചി​ത അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Dubaiseizedbikesviolation of the law
