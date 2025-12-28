നിയമലംഘനം: ദുബൈയിൽ 90 ഇ-ബൈക്കുകൾ പിടിയിൽtext_fields
ദുബൈ: കൈറ്റ് ബീച്ച് സ്പോർട്സ് ട്രാക്കുകളിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ഓടിച്ച 90 ഇ-ബൈക്കുകൾ ദുബൈ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. സ്പോർട്സ് ട്രാക്കുകളിൽ നടത്തുന്ന അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾ ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സിന് മാത്രമല്ല, ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവനും ഭീഷണിയാണെന്ന് ദുബൈ പൊലീസ് എക്സിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.
നിയമങ്ങളും സുരക്ഷ നടപടിക്രമങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ മടി കാണിക്കില്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇ-ബൈക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസ് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങളാണ് വാഹനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ചെറുയാത്രകൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ മാർഗം എന്ന നിലയിൽ ദുബൈയിൽ ഇ-ബൈക്കുകൾ ജനപ്രിയ വാഹനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ ഇ-ബൈക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. കാറുകളെക്കാൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ വാഹനമെന്ന നിലയിൽ അധികൃതർ ഇ-ബൈക്കുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, അശ്രദ്ധമായും മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും ഇ-ബൈക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ അപകടങ്ങളും ഏറെയാണ്. കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാലിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത. സൂചന ബോർഡുകളിലും ഇ-സ്കൂട്ടർ ട്രാക്കുകളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വേഗതപരിധി പാലിക്കൽ, അനുവദിച്ച ഇടങ്ങൾക്കും ലൈനുകൾക്ക് പുറത്ത് ഇ-സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ്, റിഫ്ലക്ടീവ് ലൈറ്റുകൾ, നിറം കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ധരിക്കുക, മറ്റ് സ്കൂട്ടറുകളുമായി നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളാണ് പൊലീസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നത്.
