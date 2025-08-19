Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 6:09 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 6:09 AM IST

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കി

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കി
    ദു​ബൈ: പ്ര​മു​ഖ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ​ യാ​സ്​ ത​കാ​ഫു​ലി​ന്‍റെ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ യു.​എ.​ഇ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ റ​ദ്ദാ​ക്കി. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​താ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി. പു​തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​നും ക​മ്പ​നി​യോ​ട്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. എ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ൽ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത ക​മ്പ​നി​ക്കു​ണ്ടാ​കും.

    യു.​എ.​ഇ​യി​​ലെ എ​ല്ലാ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ട​മ​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും മാ​ർ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, ബാ​ങ്കി​ങ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 37കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ പി​ഴ​യാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:Insurance companyviolation of ruleslicense revoked
    News Summary - Violation of rules; Insurance company's license revoked
