നിയമലംഘനം; ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി
ദുബൈ: പ്രമുഖ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനമായ യാസ് തകാഫുലിന്റെ ലൈസൻസ് യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റദ്ദാക്കി. ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കാനും കമ്പനിയോട് നിർദേശിച്ചു. എങ്കിലും നിലവിൽ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകളുടെ ബാധ്യത കമ്പനിക്കുണ്ടാകും.
യു.എ.ഇയിലെ എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഉടമകളും ജീവനക്കാരും നിയമങ്ങളും മാർനിർദേശങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ പരിശോധന.
ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയുടെ വിശ്വാസ്യതയും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തിന്റെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനിടെ യു.എ.ഇയിലെ വിവിധ ഇൻഷുറൻസ്, ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 37കോടി ദിർഹമിന്റെ പിഴയാണ് യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ചുമത്തിയത്.
