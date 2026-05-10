Madhyamam
    U.A.E
    10 May 2026 9:11 AM IST
    date_range 10 May 2026 9:11 AM IST

    ഇ-സ്കൂട്ടറുകളുടെ നിയമലംഘനം: കർശന നടപടിയുമായി പൊലീസ്​

    അബൂദബി: റോഡ്​ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഇ-സ്കൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി അബൂദബി പൊലീസ്​. ഗൾഫ് ഗതാഗത വാരത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്‍ററിന്‍റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ കാമ്പയിനിലാണ്​ പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ്.

    നിയുക്ത പാതകളിൽ അല്ലാതെ ഇ-സ്കൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അപകടങ്ങളും പരിക്കുകളും ഒഴിവാക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾ സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. റിഫ്ളക്ടീവ് ജാക്കറ്റ്, ഹെൽമെറ്റ് തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ധരിക്കണം.

    പൊതുറോഡുകളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കണം തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളും പൊലീസ്​ മുന്നോട്ടുവെച്ചു. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഗതാഗത മാർഗങ്ങളെന്ന നിലയിൽ ഒട്ടേറെപ്പേർ ഇ-സ്കൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതര അപകടങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ മരണങ്ങൾക്കും വരെ കാരണമായേക്കുമെന്നും അധികൃതർ ഓർമിപ്പിച്ചു.

    TAGS: abudhabi, Police, e-scooters, u.a.e
