Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    11 Oct 2025 8:33 AM IST
    Updated On
    11 Oct 2025 8:33 AM IST

    വിൻസ്​മെര ജ്വല്ലറി യു.എ.ഇയിലെആദ്യ ഷോറൂം ഉദ്​ഘാടനം ഇന്ന്

    ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ നാ​ളെ തു​റ​ക്കും
    വിൻസ്​മെര ജ്വല്ലറി യു.എ.ഇയിലെആദ്യ ഷോറൂം ഉദ്​ഘാടനം ഇന്ന്
    വി​ൻ​സ്​​മെ​ര ജ്വ​ല്ല​റി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ദു​ബൈ​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: വി​ൻ​സ്​​മെ​ര ജ്വ​ല്ല​റി​യു​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ഷോ​റൂം ഷാ​ർ​ജ റോ​ള​യി​ൽ ന​ട​ൻ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ര​ണ്ട്​ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ ദു​ബൈ ക​റാ​മ, അ​ബൂ​ദ​ബി മു​സ​ഫ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും സം​രം​ഭ​ക​ർ ദു​ബൈ​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ റോ​ള​യി​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം ഏ​ഴു മ​ണി​ക്കാ​ണ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ്​ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. നേ​ര​ത്തെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ജ്വ​ല്ല​റി ബ്രാ​ൻ​ഡ്​ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ജ്വ​ല്ല​റി​യു​ടെ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യ ന​ട​ൻ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ദാ​ദാ ഫാ​ൽ​ക്കേ അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം വി​ദേ​ശ​ത്ത് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ​ച​ട​ങ്ങാ​യി​രി​ക്കു​മി​തെ​ന്ന് വി​ൻ​സ​മെ​ര ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ദി​നേ​ശ് കാ​മ്പ്ര​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ​വ​ർ​ഷം ഏ​ഴ് ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നാ​ണ് ക​മ്പ​നി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. 2030ൽ ​ഐ.​പി.​ഒ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​രം​ഭ​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​നി​ൽ കാ​മ്പ്ര​ത്ത്, എം.​ഡി മ​നോ​ജ് കാ​മ്പ്ര​ത്ത്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കൃ​ഷ്ണ​ൻ കാ​മ്പ്ര​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

