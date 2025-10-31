Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​നി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ

    ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​നി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ
    ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് വി​നി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ

    പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: പ്ര​ശ​സ്ത ബോ​ഡി സ്പ്രേ ​ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളാ​യ റി​യ​ൽ​മാ​ൻ, ഓ​സം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ വി​നി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​ന്​ ‘ഒ​രേ​സ​മ​യം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ബോ​ഡി സ്പ്രേ’ ​എ​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ്.

    ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ഈ ​റെ​ക്കോ​ഡ് ഇ​വ​ന്റി​ൽ 2000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ണ്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​ കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. അ​വ​താ​ര​ക​ൻ മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ങ്ക​റാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സ്ഥ​ല​ത്ത് നേ​രി​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് റെ​ക്കോ​ഡ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന്, വി​നി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ജ​ഗ​ദീ​ഷ് മ​ങ്ങാ​ട്ട്, ഷൈ​ജ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, രാ​കേ​ഷ് പു​രോ​ഹി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ ശി​വ​ൻ, അ​ക്കാ​ഫ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ൾ ടി. ​ജോ​സ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പു​തി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല്​ പി​ന്നി​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും പു​തു​മ​യു​ടെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് റി​യ​ൽ​മാ​ൻ, ഓ​സം ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളെ​ന്നും വി​നി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​ന്റെ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​യി​ൽ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​മീ​ർ ഭ​ട്ടാ​ചാ​ർ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു.

