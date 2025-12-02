Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    2 Dec 2025 8:23 AM IST
    2 Dec 2025 8:23 AM IST

    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ വീ​ണ്ടും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി മ​ട​ങ്ങി​വ​രും -എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​യു​ന്ന നാ​ടാണ് .​എ.​ഇ
    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ വീ​ണ്ടും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി മ​ട​ങ്ങി​വ​രും -എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി
    ദു​ബൈ: പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ വീ​ണ്ടും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​ത്ത​ന്നെ മ​ട​ങ്ങി​വ​രു​മെ​ന്ന് എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി. ഓ​ർ​മ കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​യു​ന്ന നാ​ടാ​ണി​ത്. ഏ​വ​രും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തോ​ടെ ഒ​ത്തൊ​രു​മി​ച്ചു ജീ​വി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണി​തെ​ന്നും എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ഞാ​ൻ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. എ​നി​ക്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മി​ല്ല. 52 വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് താ​നി​വി​ടെ വ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഈ ​രാ​ജ്യം എ​ല്ലാം ത​ന്നു.

    കേ​ര​ള​വും ആ ​ജ​ന​ത​യും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ് യു.​എ.​ഇ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള ജ​ന​ത ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​യ​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. സ്നേ​ഹ​വും സ​ഹോ​ദ​ര്യ​വു​മെ​ല്ലാം ത​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ. ജീ​വി​ത​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:UAE NewsKerala CMM.A. Yusufaligulf news malayalam
    News Summary - Vijayan will return as Chief Minister after a long absence - M.A. Yusufali
