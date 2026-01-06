Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 9:29 AM IST

    വി​ക്ട​റി ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം

    വി​ക്ട​റി ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം
    വി​ക്ട​റി ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ന്റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ജി.​സി.​സി വി​ക്ട​റി കാ​സ​ർ​കോ​ട് പൈ​ക്ക​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘വി​ക്ട​റി ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്-​സീ​സ​ൺ ര​ണ്ട്’ 2026 ജ​നു​വ​രി 31ന് ​ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലോ​ഗോ ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ബ​ഷീ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ കെ. ​അ​മീ​റി​ന് ലോ​ഗോ കൈ​മാ​റി​യാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ക്ട​റി പൈ​ക്ക​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദി​ഖ് ബാ​ല​ടു​ക്ക അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സീ​സ​ണി​ൽ ആ​റ് ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​മെ​ന്നും മി​ക​ച്ച ടീ​മു​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കാ​സ​ർ​കോ​ട് പൈ​ക്ക​യു​ടെ കാ​യി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ക്ട​റി ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്, മു​ൻ സീ​സ​ണി​ലെ വ​ൻ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

