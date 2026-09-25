വെട്ടുകാട് ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്റസ ഫാമിലി മീറ്റും മൗലിദ് മജ്ലിസുംtext_fields
അജ്മാൻ: വെട്ടുകാട് ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്റസ യു.എ.ഇ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അജ്മാൻ തുമ്പേ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഫാമിലി മീറ്റും മൗലിദ് മജ്ലിസും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഉപദേശക സമിതി അംഗം ആർ.വി.എം. മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പ്രസിഡന്റ് എ.എ. ഷംസുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ മുഹമ്മദ് വെട്ടുകാട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. യു.എ.ഇയിലെ പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരലും വിവിധ ആത്മീയ പരിപാടികളും ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി. ഖിറാഅത്ത്, മദ്ഹ് ഗാനം, പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ വിവിധ മത്സരങ്ങളും നടന്നു.
മത്സര വിജയികൾക്ക് കെ.എ.സലാം, എ.എച്ച്. ആരിഫ്, എ.എച്ച്. അലി അക്ബർ, എ.എസ്. സലിം, ഫായിസ്, എ.എസ്. ഷറഫുദ്ദീൻ, ആർ.എ. അലി, എ.എ. സാലിം, വി.എ. കരീം, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, എ.എച്ച്. ആരിഫ്, ആർ.എസ്. അബ്ദുള്ള, മൻസൂർ, ജാസിൽ ഉമ്മർ, ഹസൻ എന്നിവർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. എ.എ. നൗഷാദ് സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആർ.എ. ഉസ്മാൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ എ.എസ്. സലീം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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