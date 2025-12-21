Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമൃ​ഗചി​കി​ത്സ;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 6:59 AM IST

    മൃ​ഗചി​കി​ത്സ; അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ അ​ഡാ​പ്സ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ നേ​ട​ണം
    മൃ​ഗചി​കി​ത്സ; അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റി​ല്‍ വെ​റ്റ​റി​ന​റി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ പ്രാ​ക്ടി​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പു​തി​യ നി​യ​മം പാ​സാ​ക്കി അ​ബൂ​ദ​ബി കാ​ര്‍ഷി​ക, ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ അ​തോ​റി​റ്റി (അ​ഡാ​ഫ്‌​സ).

    മൃ​ഗ ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജൈ​വ സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും ലൈ​സ​ന്‍സു​ക​ള്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ നി​യ​മം. ലൈ​സ​ൻ​സ്​ നേ​ടു​ന്ന​തും പു​തു​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം അ​ഡാ​ഫ്‌​സ​യു​ടെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​കും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കു​മെ​തി​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​ഡാ​ഫ്‌​സ​യു​ടെ മു​ന്‍കൂ​ര്‍ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങാ​തെ ഇ​നി വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും നി​യ​മം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ല്‍ മൃ​ഗ​വൈ​ദ്യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ത​ന്നെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ലൈ​സ​ന്‍സ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ആ​ദ്യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ കു​റ്റം ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചാ​ല്‍ പി​ഴ​ത്തു​ക ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കും. പൊ​തു ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​ണ് മൃ​ഗാ​രോ​ഗ്യ​മെ​ന്നും പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി ഇ​തി​നോ​ടു​ള്ള അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ഡാ​ഫ്‌​സ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ഡാ​ഫ്‌​സ വെ​റ്റ​റി​ന​റി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ക​ന്നു​കാ​ലി ഉ​ട​മ​ക​ളെ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ന​ട​ത്തും. വെ​റ്റ​റി​ന​റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രാ​ക്ടി​സു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ദേ​ശീ​യ ബ​യോ​സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    പു​തി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ വെ​റ്റ​റി​ന​റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ക​ന്നു​കാ​ലി സം​ര​ക്ഷ​ക​രു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. കൂ​ടാ​തെ ഈ ​രം​ഗ​ത്ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക്​ മ​തി​യാ​യ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu Dhabigulfnewsveterinary medicinegulfnewsmalayalam
    News Summary - Veterinary medicine; New guidelines in Abu Dhabi
    Similar News
    Next Story
    X