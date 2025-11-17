Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 17 Nov 2025 10:32 AM IST
    date_range 17 Nov 2025 10:32 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ വെ​ർ​ട്ടി​പോ​ർ​ട്ട്​ നി​ർ​മാ​ണം 60 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    ദു​ബൈ​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന വെ​ർ​ട്ടി​പോ​ർ​ട്ട്

    ദു​ബൈ: പൈ​ല​റ്റ്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന എ​യ​ർ ടാ​ക്സി സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ദു​ബൈ​യി​ൽ വെ​ർ​ട്ടി​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം 60 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്താ​ണ്​ വെ​ർ​ട്ടി​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​മാ​ർ പ്രോ​പ​ർ​ട്ടീ​സ്, അ​റ്റ്​​ലാ​ന്‍റി​സ്​ ദ ​റോ​യ​ൽ​സ്, വാ​സ​ൽ അ​സ​റ്റ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഗ്രൂ​പ് എ​ന്നീ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ ഇ​വ​രു​ടെ പു​തി​യ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ വെ​ർ​ട്ടി​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്കും ആ​ർ.​ടി.​എ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ജോ​ബി ഏ​വി​യേ​ഷ​നാ​ണ്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ പൈ​ല​റ്റു​ള്ള എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ർ.​ടി.​എ, ജ​ന​റ​ൽ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (ജി.​സി.​എ.​എ), ദു​ബൈ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (ഡി.​സി.​എ.​എ), ദു​ബൈ എ​യ​ർ നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സ​സ്​ (ഡി.​എ.​എ​ൻ.​എ​സ്) എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ 2026ൽ ​എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ എ​യ​ർ​ടാ​ക്സി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ജോ​ബി ഏ​വി​യേ​ഷ​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി.

    എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​യു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്​ പു​തി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​താ​ർ അ​ൽ താ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​യ​ർ ടാ​ക്സി വ​ഴി ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പാം ​ജു​​മൈ​റ വ​രെ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ വെ​റും 10 മി​നി​റ്റ്​ മ​തി. നി​ല​വി​ൽ ഇ​വി​ടേ​ക്ക്​ കാ​റി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ 45 മി​നി​റ്റ്​ എ​ടു​ക്കും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 160 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ എ​യ​ർ​ടാ​ക്സി​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും വി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പൈ​ല​റ്റി​നെ കൂ​ടാ​തെ, നാ​ലു​​പേ​ർ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ചെ​റു​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​

    TAGS:DubaiconstructionDubai International Vertiport
