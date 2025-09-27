Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    27 Sept 2025 6:38 AM IST
    Updated On
    27 Sept 2025 6:38 AM IST

    വേ​ങ്ങോ​ട് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ 'ഓ​ണ​പ്പൊ​ലി​മ' നാ​ളെ

    വേ​ങ്ങോ​ട് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘ഓ​ണ​പ്പൊ​ലി​മ’ നാ​ളെ
    ദു​ബൈ: വേ​ങ്ങോ​ട് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ(​വി.​പി.​കെ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​ഴാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ‘ഓ​ണ​പ്പൊ​ലി​മ 2025’ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഖു​സൈ​സി​ലെ സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്റ്റാ​ർ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ത​ൻ​സി ഹാ​ഷി​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി എം.​സി.​എ നാ​സ​ർ, നി​സാ​ർ സ​യി​ദ് എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​കും. സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഓ​ണ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത്​ 25 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മെ​മ​ന്റോ സ​മ്മാ​നി​ച്ചും ആ​ദ​രി​ക്കും.വേ​ങ്ങോ​ട്-​തോ​ന്ന​ക്ക​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നും ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​നും​വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് വേ​ങ്ങോ​ട് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ.

