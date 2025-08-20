Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Aug 2025 9:25 AM IST
    20 Aug 2025 9:25 AM IST

    ‘വേനൽത്തുമ്പികൾ’ വേനലവധി ക്യാമ്പ്​ സമാപിച്ചു

    ‘വേനൽത്തുമ്പികൾ’ വേനലവധി ക്യാമ്പ്​ സമാപിച്ചു
    കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വേ​ന​ല​വ​ധി ക്യാ​മ്പി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന​ത്തി​ൽ അ​ഡ്വ. പ്ര​ദീ​പ്

    പാ​ണ്ട​നാ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വേ​ന​ല​വ​ധി ക്യാ​മ്പ്​ ‘വേ​ന​ൽ​ത്തു​മ്പി​ക​ൾ’ സ​മാ​പി​ച്ചു. വേ​ന​ൽ​ത്തു​മ്പി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും സം​ഘാ​ട​ക​രും അ​ണി​നി​ര​ന്ന വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും ക്യാ​മ്പി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ൾ രം​ഗ​ത്ത്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ​മാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ് ടി.​കെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ നാ​ട​ക ക​ലാ​കാ​ര​ൻ അ​ഡ്വ. പ്ര​ദീ​പ് പാ​ണ്ട​നാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ക്യാ​മ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ല​തീ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ ക്യാ​മ്പ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സെ​ന്റ​ർ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം പ്രീ​ത നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ശ​ക്തി തി​യ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ർ കെ.​വി, യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​കേ​ഷ്, ഫ്ര​ണ്ട്സ് എ.​ഡി.​എം.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഏ​ഴാ​മ​ത് പ​ഠ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ഫ​ല പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ഫ​റു​ല്ല പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ഷ് നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും കാ​യി​ക​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് അ​യി​രൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X