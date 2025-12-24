Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘വെ​ള്ളി​ ന​ക്ഷ​ത്ര​മേ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 9:48 AM IST

    ‘വെ​ള്ളി​ ന​ക്ഷ​ത്ര​മേ നി​ന്നെ നോ​ക്കി’ 27ന് ​അ​ജ്മാ​നി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘വെ​ള്ളി​ ന​ക്ഷ​ത്ര​മേ നി​ന്നെ നോ​ക്കി’ 27ന് ​അ​ജ്മാ​നി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: ഷാ​ബു കി​ളി​ത്ത​ട്ടി​ൽ സം​വി​ധാ​നം​ചെ​യ്ത ‘വെ​ള്ളി​ന​ക്ഷ​ത്ര​മേ നി​ന്നെ നോ​ക്കി’​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ അ​വ​ത​ര​ണം ഡി​സം​ബ​ർ 27 ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​ജ്മാ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വ​ൻ വി​ജ​യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ജ്‌​മാ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം ഏ​ഴു മ​ണി​ക്കാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത നി​റ​ഞ്ഞ നാ​ട​ക​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും നാ​ട​കാ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​മി​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​വ​ത​ര​ണം, മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഓ​ർ​മ​ക​ളെ പു​തു​ക്കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ല​ത്തെ സം​ഗീ​ത പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള ക​ല്ല​റ ഗോ​പ​ൻ, ജി ​ശ്രീ​റാം, ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക നാ​രാ​യ​ണി ഗോ​പ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം സ​ത്യ​ജി​ത് വാ​സു​ദേ​വ​ൻ, അ​ജി​ത് വി​ക്ര​മ​ൻ, സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗീ​ത​വി​ഭാ​ഗം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യും.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​റു​പ​തോ​ളം നാ​ട​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ന​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി, കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​വു​ന്ന സ​മ്പൂ​ർ​ണ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വി​രു​ന്നാ​ണ്.

    എ​ല്ലാ ക​ലാ​സ്നേ​ഹി​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​പാ​ടി മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പറഞ്ഞു. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി 0559240999 ഈ ​ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ajmanUAE Newsgulf news malayalam
    News Summary - vellinakshathrame ninne nokki ninnu non 27th in Ajman
    Similar News
    Next Story
    X