Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമ​ഴ​യി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 6:30 AM IST

    മ​ഴ​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ത​ക​രാ​ർ: നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞ്​ ഗാ​രേ​ജു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്​
    മ​ഴ​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ത​ക​രാ​ർ: നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞ്​ ഗാ​രേ​ജു​ക​ൾ
    cancel

    ദു​ബൈ: ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പെ​യ്ത അ​തി​ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട്​ വ​ർ​ക്ക്​​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ, ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്​​മാ​ൻ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, ഫു​ജൈ​റ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ടി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ മ​ണ്ണി​ന​ടി​യി​ൽ പൂ​ണ്ടു​പോ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക്രെ​യ്​​നു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​ ഗാ​രേ​ജു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഴ രാ​ത്രി ശ​ക്​​തി​പ്രാ​പി​ച്ച​തി​നാ​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ​വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന്​ മാ​റ്റി​യി​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഷാ​ർ​ജ​യി​ലും അ​ജ്​​മാ​നി​ലും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്കു ചെ​യ്യു​ന്ന താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ വെ​ള്ളം നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ.

    കേ​ടാ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പൊ​ലീ​സ്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സൗ​ക​ര്യ​വും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തി​യ മോ​ഡ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും സെ​ൻ​സ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​​ന്ന​തി​നാ​ൽ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ലി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട അ​ത്ര വ​ലി​യ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ അ​ല്ലെ​ന്ന ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​ല​രും.

    2024 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ​ ​ഉ​ണ്ടാ​യ വെ​ള്ള​​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. കേ​ടാ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ ​ചി​ല വ​ർ​ക്ക്​ ഷോ​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക ബു​ക്കി​ങ്​ ഓ​പ്​​ഷ​നു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​യ​ർ ഫി​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റു​ക, സ്പാ​ർ​ട്ട്​ പ്ല​ഗു​ക​ളി​ൽ ച​ളി ക​യ​റു​ക, സ്​​റ്റാ​ർ​ട്ടി​ങ്​ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, ബാ​റ്റ​റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും സം​ഭ​വി​ച്ച ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ. വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ കാ​റു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും വെ​ള്ളം പോ​യ​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​​മേ സ്റ്റാ​ർ​ട്ടാ​ക്കാ​വൂ​വെ​ന്നു​മാ​ണ്​ മെ​ക്കാ​നി​ക്കു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ശം. വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​യാ​ൽ ബാ​റ്റ​റി ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ൾ വി​ച്ഛേ​ദി​ക്ക​ണം. ഷോ​ർ​ട്ട്​ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്​ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Vehicles damaged in the rain: Garages flooded
    Similar News
    Next Story
    X